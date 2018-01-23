Кишиневские гастроли Владимира Высоцкого - новые факты и подробности

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Знаменитому русскому советскому актеру, поэту и автору-исполнителю Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 80 лет.

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Владимира Семеновича немало связывает и с Молдавией. Именно в Кишиневе в издательстве Центрального комитета Коммунистической партии Молдавии в январе 1968 года в сборнике произведений нескольких поэтов вышло стихотворение барда "Если друг оказался вдруг…". Это была его первая прижизненная публикация!

Выступление в АТЕМе

Известно, что Высоцкий неоднократно бывал в Молдавии, однако сохранились воспоминания очевидцев только об одном его визите в республику — в конце апреля 1972 года.

Одна из встреч с дорогим гостем состоялась в Доме печати, в редакции информационного агентства АТЕМ, молдавского подразделения ТАСС. Там в те годы работала известный журналист Маргарита Цвик, тогда — сотрудница АТЕМа. По ее словам, послушать и пообщаться с мегапопулярным тогда Высоцким пришли все сотрудники агентства и работники других СМИ.

"Высоцкий был очень простым в общении, абсолютно без звездности. Он не стремился понравиться, а говорил и вел себя очень естественно и доброжелательно, был остроумен. Переступив порог аудитории, он так и сказал: "Здравствуйте, я — Высоцкий"", — рассказала Маргарита Цвик.

Ей запомнилась фраза гостя, прозвучавшая в ходе разговора со слушателями: "Когда тебя все любят, значит, тебя не за что любить". Наверное, эти слова наиболее точно характеризуют отношение Высоцкого к себе, к своей жизни и ее значению для окружающих.

Владимир Высоцкий © Sputnik/ Анатолий Гаранин

Владимир Высоцкий © Sputnik/ Мирослав Муразов

Кадр из кинофильма "Сказ о том, как царь Петр арапа женил". 1976 г. Киностудия "Мосфильм" © Photo: РИА Новости

Высоцкий и Белохвостикова в фильме "Маленькие трагедии" © Sputnik/ РИА Новости

Владимир Высоцкий © Sputnik/ Галина Кмит

Актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий © Sputnik/ Анатолий Гаранин

Владимир Высоцкий в фильме "Интервенция" © Sputnik/ РИА Новости

Французская актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий © Sputnik/ Анатолий Гаранин

Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий © Sputnik/ Анатолий Гаранин

Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий © Sputnik/ Анатолий Гаранин

Владимир Высоцкий и Вениамин Смехов © Sputnik/ Анатолий Гаранин

Владимир Высоцкий © Sputnik/ РИА Новости

Ия Саввина и Владимир Высоцкий в фильме "Служили два товарища" © Sputnik/ Г. Байсоголов

Актер театра и кино В.Высоцкий © Sputnik/ Валерий Плотников

Владимир Высоцкий © Sputnik/ Галина Кмит 1 / 15 © Sputnik/ Анатолий Гаранин Владимир Высоцкий

Сначала поэт несколько минут отвечал на вопросы, а затем начал петь.

"Когда он стал исполнять песню "Кони привередливые", меня охватила такая дрожь, а сердце билось столь сильно, что не передать словами — настолько мощными были эмоции Владимира Семеновича! Эти впечатления остались со всеми нами на всю жизнь", — вспоминает Маргарита Цвик.

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Крупицы больших воспоминаний

Известный биограф Высоцкого Марк Цыбульский отмечает, что в тот приезд в Кишинев Высоцкий дал несколько концертов.

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"Общее количество концертов, данных Высоцким в тот раз, точно не известно, кишинёвские газеты его визит не освещали. Была одна заметка — "Актёр с Таганки" — в местной "Вечёрке" (газета "Вечерний Кишинев" — ред.), да и ту выпустили в "полузасушенном" виде. Понятно, впрочем, что не редакторы тут виноваты. В те времена упомянуть о Высоцком в печати было не легче, чем похвалить президента США за мирные инициативы", — пишет Цыбульский.

По его словам, "информацию о приезде Высоцкого в Кишинёв приходится собирать по крупицам — три разной полноты фонограммы, несколько упоминаний в газетах позднейшего времени и воспоминания ездившего на гастроли вместе с Высоцким актёра Театра на Таганке Ивана Дыховичного — вот и всё, чем располагают исследователи на сегодняшний день".

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Исследователь рассказывает, что в Кишиневе Высоцкого сперва пригласили выступить на сцене Русского театра имени Чехова, "но всполошились в республиканском Министерстве культуры".

Зеленый театр

Сообщается о том, что один из кишиневских концертов Владимира Семеновича проходил в Зеленом театре, в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина, а, если проще, то — на Комсомольском озере. Тот зал под открытым небом, вмещавший около семи тысяч человек, был забит. Зрители, как вспоминают очевидцы, сидели даже в проходах. На стоявшие за оградой театра деревья влезли некоторые молодые люди из числа не попавших на концерт. Остальные прижались к забору и слушали. Как вспоминал зритель того концерта, известный фотограф Александр Вискалов, Высоцкий, выйдя на сцену, сказал "галёрщикам": "Прыгайте в зал, садитесь!". Они и сели.

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Вискалов несколько лет назад рассказал журналистам о том, что он, 17-летний, в то время занимался в фотокружке в Доме пионеров и взял оттуда фоторужье на концерт — пофотографировать.

"Во время выступления я начал снимать, встал с места, ходил, искал лучший ракурс, щелкал… Тут подошла ко мне билетерша: "Сейчас же сядьте на место!" Я стал с ней спорить, мол, мне надо с другой стороны снять. Высоцкий услышал, закончил петь песню и обратился ко мне: "Молодой человек, надо уступать женщинам!" Я поднял вверх две руки — все-все, сдаюсь! Он усмехнулся: "Какой покладистый молодой человек!"", — вспоминал Вискалов.

Этот эпизод вошел во все многочисленные записи, которые были сделаны зрителями во время того концерта. Записывали тогда, если кто не знает или не помнит, на бобинные аудиомагнитофоны. Высоцкому пришлось попросить их быть осторожнее, чтобы не создавать акустических помех. © AP Photo / John Sheare Лидер SOAD Серж Танкян хотел сделать кавер-версию песни Высоцкого

"Правда, этот фрагмент, со мной, вырезали. Пленка была в страшном дефиците и, чтобы на ней побольше вместилось песен Высоцкого, все лишнее, по мнению зрителей, все разговоры безжалостно вырезались", — печально замечал Вискалов.

Еще один небольшой штрих — в Зеленом театр Владимиру Семеновичу одна из зрительниц преподнесла букет ландышей. "Какая это редкость — цветы!" — с этими словами Высоцкий прикрепил букетик к штативу, на который крепился микрофон.

Владимир Высоцкий выступал там примерно час сорок минут. В небольших паузах исполнял песни Иван Дыховичный. Сразу после концерта Высоцкого отвезли на машине в ДК профсоюзов, где его уже ждали другие зрители.

Другие концерты Высоцкого в Кишиневе

Но и в Русском театре Высоцкий всё же выступил. Там он появился там поздно вечером после концертов в Зелёном театре и Дворце профсоюзов. Бывший главный администратор театра имени Чехова Ю.Шехтер вспоминает, что в театр Высоцкий приехал около половины первого ночи. В зале было всего человек сорок.

"Я точно помню, что он сказал тогда: "Сейчас вы услышите песню, которую практически никто не знает…", — и спел "Мишку Шифмана". Мы все просто лежали", — рассказывает Шехтер.

В республиканском Доме актёра Высоцкий также встречался со слушателями. В эти дни артист и бард выступил и на фабрике "Стяуа рошие". А в Зелёном театре выступлений было даже два — с интервалом в один день. Оба проходили по тому же сценарию: начинал Высоцкий, который потом представлял Дыховичного. Тот исполнял несколько песен и вновь уступал место Высоцкому.

Дыховичный, по словам "высоцковеда" Цыбульского, припоминает, что были ещё два концерта в Кишиневском педагогическом институте.

Неужели, все-таки, был и другой визит?

Цыбульский приводит еще один интересный факт — в 2010 году была обнаружена ранее неизвестная фонограмма, сделанная Высоцким 10 января 1976 года в московской гостинице "Россия" для капитана теплохода "Грузия" А.Гарагули. На фонограмме слышно, как Высоцкий говорит: "Я послезавтра улетаю в Кишинёв. Я думал, что отменится, но нет. Двадцать тысяч билетов продано… Там был запрет, они ходили к Первому". Очевидно, имеется в виду первый секретарь кишинёвского городского комитета Компартии.

"В середине января у Высоцкого действительно было несколько дней (с 11-го по 16-е), когда он не был занят ни в спектаклях, ни на репетициях. Теперь мы знаем, что в этот промежуток времени он снова посетил столицу Молдавии и дал там несколько концертов. Никакие детали тех выступлений пока не известны", — заключил Цыбульский.