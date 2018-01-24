Кто стал "Человеком года" в Молдове, рассказал писатель и экономист Сергей Евстратьев

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В Кишиневе выдающихся представителей различных сфер и профессий удостоили звания "Человек года".

Церемония присуждения званий и вручения медалей Международной общественной ассоциации "Personalitate" вот уже восьмой раз состоялась в Национальной библиотеке имени Василе Александри, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ассоциации, писатель-сатирик, экономист Сергей Евстратьев.

© Sputnik/ Очевидец Вручения премии "Персона года" в Кишиневе

Звания "Человек года" в области медицины был удостоен академик Станислав Гроппа, в области литературы — председатель Союза писателей Молдовы Аркадие Сучевяну, в области журналистики — телеведущий Анатолий Голя, в сфере культуры — директор кишиневской библиотеки имени Михаила Ломоносова Маргарита Щелчкова, в сфере театра — режиссер Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова, народный артист Молдовы Иосиф Шац, в банковской сфере — председатель правления Mobiasbanca Антуан Габизон, в области виноделия — гендиректор предприятия "Вина Комрата" Анатолий Хмелевский, в номинации "Дружба народов" — зампредседателя Болгарской общины Молдовы, членкорр Академии наук РМ Иван Кайряк, в номинации "Честь и достоинство" — председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова.

Сергей Евстратьев — у каждого профиля есть свой анфас >>>

Специальный приз, "Дипломат пятилетия", получил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.