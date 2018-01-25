Евровидение в Молдове: полуфинал отменен, утвержден список финалистов

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. По итогам живых прослушиваний 27 исполнителей и музыкальных коллективов члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2018, который пройдет в Португалии.
"Члены жюри рекомендовали оргкомитету провести одно телешоу с 16 конкурсантами. Финал национального отбора должен пройти 24 февраля", — говорится в сообщении организаторов.
Таким образом, во внутренний регламент проведения конкурса внесены изменения. Изначально предполагалось, что 22 февраля должен пройти полуфинал, в рамках которого отберут 10 финалистов. Сейчас же решено провести единственный финальный отбор из 16 конкурсантов путем суммирования голосования жюри и публики определить победителя.
Одним из главных фаворитов считается группа "DoReDoS". Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.
Список претендентов выглядит следующим образом:
Анна Одобеску – Agony
Анна Тимофей – Endlessly
Bella Luna – Moments
Che MD – Inima-n stângă
Константин Кобылян – Numai tu
Дойница Герман – Dance in flames
DoReDoS — My lucky day
Феличия Дунаф — Alien
Илья Сорочану & Dasha DaGro — Minds & Veins
Лавиния Русу — Altundeva
Николета Сава — Esencia del Sur
Руслан Цэрану — Come to life
Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time
Толик — Broken Glass
Вера Цуркану — Black Heart
Виорела — The gates of love