Евровидение в Молдове: полуфинал отменен, утвержден список финалистов

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. По итогам живых прослушиваний 27 исполнителей и музыкальных коллективов члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2018, который пройдет в Португалии.

"Члены жюри рекомендовали оргкомитету провести одно телешоу с 16 конкурсантами. Финал национального отбора должен пройти 24 февраля", — говорится в сообщении организаторов.

Таким образом, во внутренний регламент проведения конкурса внесены изменения. Изначально предполагалось, что 22 февраля должен пройти полуфинал, в рамках которого отберут 10 финалистов. Сейчас же решено провести единственный финальный отбор из 16 конкурсантов путем суммирования голосования жюри и публики определить победителя.

Одним из главных фаворитов считается группа "DoReDoS". Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.

Список претендентов выглядит следующим образом:

Анна Одобеску – Agony

Анна Тимофей – Endlessly

Bella Luna – Moments

Che MD – Inima-n stângă

Константин Кобылян – Numai tu

Дойница Герман – Dance in flames

DoReDoS — My lucky day

Феличия Дунаф — Alien

Илья Сорочану & Dasha DaGro — Minds & Veins

Лавиния Русу — Altundeva

Николета Сава — Esencia del Sur

Руслан Цэрану — Come to life

Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time

Толик — Broken Glass

Вера Цуркану — Black Heart

Виорела — The gates of love