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"Тайный брак" в Кишиневе

CC BY 2.0 / Luis Hernandez
Культура
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Впервые опера итальянского композитора Доменико Чемароза "Тайный брак" была поставлена в 1792-м году в Вене в Придворном Театре, а на молдавской сцене ее впервые воплотил итальянский режиссер Андрея Баттистини

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik, Дарья Чернега. Постановка "Тайный брак", которую представят на суд зрителей в кишиневском театре оперы и балета имени Марии Биешу, относится к жанру опера-буффа. Это комическое представление, для которого характерны бытовые сюжеты и живость действия. Итальянский режиссер Андрея Батистини признался, что не ставил перед собой задачу вложить в спектакль скрытый смысл. Эта опера несет в себе легкость, рассказал Sputnik Батистини.

"По моему мнению, эта опера — самая красивая из всех существующих. Думаю, даже красивее, чем "Женитьба Фигаро". Мой месседж состоит в том, чтобы люди пришли в театр и получили два часа удовольствия", — пояснил Батистини.

За внешней легкостью постановки, скрывается кропотливый труд, признались артисты и музыканты. По признанию главного дирижера Национального театра оперы и балета Андрея Юркевича, опера не совсем удобно написана для оркестра, поэтому пришлось преодолевать некоторые технические проблемы.

"Приходится даже менять текст Чимарозы, менять штрихи, длительность некоторых нот, менять динамику для того, чтобы сделать игру более воздушной", — отметил Юркевич.

Борис Эйфман
© Sputnik / Nicu Goncear
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Дирижер также рассказал, что итальянская опера "Тайный брак" требует специальной вокальной школы. Не каждый артист, который хорошо исполняет оперы Джакомо Пуччини, может легко справиться с этой постановкой.

"Отсутствуют хоровые массовые сцены, и опера была сложной для того, чтобы ее выучить. Что важно — мы не поем речитативы, мы говорим, как в драматическом театре", — рассказала исполнительница роли Лизетты, заслуженная артистка Молдовы Лилия Шоломей.

К премьере спектакля "Тайный брак" артисты Национального Театра Оперы и балета готовились порядка двух месяцев. Показ состоится 26 и 27 января.

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Теги:
Тайный брак, опера, Молдова, Кишинев
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    Недешевое удовольствие

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