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Группа DoReDoS

Евровидение в Молдове: чем еще удивят "DoReDoS"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Солистка группы "DoReDoS" Марина Джундиет рассказала Sputnik о том, как прошел этап "живых прослушиваний" и чем коллектив планирует удивить в следующей стадии отбора на Евровидение-2018

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Триумфаторы "Новой волны-2017" группа "DoReDoS" обещает показать в рамках национального отбора на "Евровидение-2018" яркое шоу, которое поставит известный режиссер. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила солистка коллектива Марина Джундиет.

В середине этой недели в Кишиневе прошли "живые прослушивания" 27 исполнителей и музыкальных коллективов, из которых члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора. В их числе — группа "DoReDoS", выступившая с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

  • Солистка группы DoReDoS Марина Джундиет
    Солистка группы DoReDoS Марина Джундиет
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Группа DoReDoS
    Группа DoReDoS
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Евровидение Молдова
    Евровидение Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Солистка группы DoReDoS Марина Джундиет

"На "живых прослушиваниях" мы услышали много хороших песен и исполнителей. Некоторым, может быть, помешали эмоции, с которыми они не сумели справиться в силу, наверное, своей молодости и неопытности. Но конкуренция есть, и это не может не радовать. Конечно, же все участники держат "козыри" для финала, где, мы уверенны, покажут хороший перформанс", — поделилась впечатлениями Джундиет. 

Народный артист России Филипп Киркоров и группа DoReDoS
© Photo: Insatgram / fkirkorov
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Собеседница рассказала, что к следующему этапу отбора коллектив будет готовиться очень активно, досконально и, не жалея сил.

"Наша цель — удивить жюри и зрителя своим номером и песней. Евровидение — конкурс не только песен, но и, прежде всего, шоу. Поэтому мы будем добиваться, чтобы наша песня, шоу и костюмы слились в одну красивую, гармоничную и победоносную картину", — сказала Джундиет. 

Исполнительница не исключила, что кто-то известный, как часть постановки, может появиться на сцене вместе с группой.

"Подготовка к номеру проходит в Молдове. Над шоу будет работать один очень известный и талантливый режиссер-постановщик, который имеет большой опыт работы в конкурсе Евровидение", — заключила Джундиет. 

Финал национального отбора пройдет 24 февраля. Победитель представит Молдову на конкурсе в Португалии. 

Евровидение Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Группа "DoReDoS" появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, "DoReDoS" отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния". В 2017 году "DoReDoS" победили на "Новой волне" в Сочи. За этот успех им присвоено звание заслуженных артистов Молдовы.

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Теги:
национальный отбор, подготовка, шоу, Евровидение-2018, Марина Джундиет, DoReDoS, Молдова
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    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

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