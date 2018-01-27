Группа Che-MD - не просто Че и не просто MD

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Современная музыка принимает все новые формы воплощения творческой мысли, давая слушателю возможность, в случае достаточной одаренности авторов, впитать новое звучание и "идеи звука".

Если говорить о рок-музыке, то время от времени вновь возносится на высоты популярности этно-звучание в различном его окрасе — от бард-рока до фолк-метала.

Треш-метал: рифы музыкальной культуры >>>

В Молдове нишу "тяжелого" этно занимает бельцкая группа Che-MD. Скоро она презентует в Кишиневе свой новый альбом "Фабрикат ын Молдова". Кстати, кириллица в названиях на молдавском языке присутствует в эстетике коллектива не случайно. Ведь именно кириллический шрифт, а не латинский был первым для молдавского языка — по той причине, что долгое время официальным языком Молдавского княжества был старославянский или, по другой версии, позднесредневековый западнорусский.

Группа Che-MD, — тогда она называлась Plexus, — была основана в 2002 году её бессменным лидером и идейным вдохновителем Михаилом Смоленко, ныне — журналистом бельцкого телевидения, документалистом и любителем молдавской старины.

Название коллектива поменялось в 2006 году на вариант созвучный с сочетанием имени легендарного революционера Че Гевары и названия интернет-домена Молдовы — md. "Че Гевара — МД". А группа стала называть себя Che-MD.

Сначала музыканты играли гаражный панк, альтернативу и что-то в эстетике русского рока. А гдоа этак, с 2008-го группа, по признанию Михаила Смоленко, наконец-то, нашла себя и стала превращаться в то, что мы знаем сейчас — команду, играющую этно-альтернативу. Секрет этого направления прост в понимании — тяжёлые гитарные рифы, молдавские народные мотивы и мелодичность современного рока.

В репертуаре Che-MD есть и средневековые темы, и весёлые молдавские хоры, и современные революционно-протестные композиции. Языки композиций Che-MD — молдавский и русский. Большая часть творчества команды посвящена героическому прошлому молдавского народа, времени становления и процветания средневекового Молдавского княжества, его борьбе с османами, кочевниками и другими врагами.

На фоне решительного протеста большей части молдавского общества против стремлений нивелировать, начиная со школьной скамьи, роль и значение Молдовы в истории Восточной Европы, национальную самобытность и любовь к народным корням — музыка, подобная той, что делает группа Che-MD, может открыть глаза на истинное значение нашего прошлого и народного духа.

Это не "реконструкция" и подмена понятий, как иногда бывает в этно-музыке других стран. Это — попытка через песни понять, насколько много этнические молдаване и все народы, населяющие современную Молдову, могут сделать, поверив, что они, как было сказано в одном фильме "здесь не просто так".