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Художественный руководитель театра С улицы Роз Юрий Хармелин на открытии фестиваля Молдфест.Рампа.Ру.

Театру "С улицы Роз" - 40 лет: что покажут в юбилей

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Культура
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Театру "С улицы Роз" - 40 лет: что покажут в юбилей, рассказал худрук театра Юрий Хармелин

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Сразу несколько премьер готовит в дни своего 40-летия Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз", сообщил корреспонденту Sputnik художественный руководитель театра, известный режиссер, мастер искусств Молдовы Юрий Хармелин.

Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз
© Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
Гоголь по-хармелински: мертвые души – персонажи нашей жизни

Программа театральной недели:

20 апреля — 18-00. Премьера спектакля по пьесе Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

Спектакль "Кантор": в главной роли — худрук театра "С улицы Роз" >>>

21 апреля — 18-00. Премьера спектакля по произведению Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

22 апреля — 18-00. Творческий вечер Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

Юрий Аркадьевич Хармелин
facebook.com/Iurii.Harmelin
Юрий Хармелин удостоен высшей награды страны

23 апреля — 12-00. Мюзикл по произведению Николая Носова "Незнайка и его друзья". 18-00. Музыкальная сказка по произведению Николая Носова "Незнайка — путешественник". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания — кто поможет >>>

24 апреля — 16-00. Спектакль по пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна". В помещении Городского театрального лицея, музыкальный зал. 19-00. Спектакль по пьесе Мартина Макдонаха "Сиротливый Запад". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

Юрий Хармелин
© Sputnik/ Miroslav Rotari
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25 апреля - 12-00. Музыкальная сказка "По Щучьему велению…", русская народная сказка. В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена. 19-00. Рок-опера по пьесе Юрия Рыбчинского "Белая Ворона". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

Премьера — театр "С улицы Роз" поставил "Мертвые души" >>>

26 апреля - 16-00. Моноспектакль по произведению Дэниела Киза "Цветы для Элджернона". В помещении Городского театрального лицея, малая сцена. 19-00 Оперетта Исаака Дунаевского "Белая акация". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз"
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз. Чичиков - Василий Павленко, Плюшкин - Богдан Хорохорин
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Чичиков - Василий Павленко, Плюшкин - Богдан Хорохорин
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко Прощай, Овраг, театр С улицы Роз.
    Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко "Прощай, Овраг", театр "С улицы Роз".
    архив театра "С улицы Роз"
  • Театр С улицы Роз
    Театр "С улицы Роз"
    фото пресс-службы театра "С улицы Роз"
  • Театр С улицы Роз
    Театр "С улицы Роз"
    из архива театра "С улицы Роз"
  • Спектакль театра С улицы Роз
    Спектакль театра "С улицы Роз"
    из архива театра "С улицы Роз"
  • Трагическая история и Жанне д’Арк, написанная советским и украинским поэтом и драматургом Юрием Рыбчинским и положенная на музыку Геннадием Татарченко, прочно вошла в репертуар театра С улицы Роз и стала одной из лучших постановок этого творческого коллектива.
    Трагическая история и Жанне д’Арк, написанная советским и украинским поэтом и драматургом Юрием Рыбчинским и положенная на музыку Геннадием Татарченко, прочно вошла в репертуар театра "С улицы Роз" и стала одной из лучших постановок этого творческого коллектива.
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Спектакль Верните мне мою жизнь театра С улицы Роз
    Спектакль Верните мне мою жизнь театра С улицы Роз
    © Sputnik/
  • Театр С улицы Роз. Спектакль Белая акация.
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  • Спектакль театра С улицы Роз
    Спектакль театра "С улицы Роз"
    © Sputnik/
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© Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз"
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (261)

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Теги:
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