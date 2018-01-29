Театру "С улицы Роз" - 40 лет: что покажут в юбилей, рассказал худрук театра Юрий Хармелин

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Сразу несколько премьер готовит в дни своего 40-летия Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз", сообщил корреспонденту Sputnik художественный руководитель театра, известный режиссер, мастер искусств Молдовы Юрий Хармелин.

Программа театральной недели:

20 апреля — 18-00. Премьера спектакля по пьесе Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

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21 апреля — 18-00. Премьера спектакля по произведению Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

22 апреля — 18-00. Творческий вечер Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

23 апреля — 12-00. Мюзикл по произведению Николая Носова "Незнайка и его друзья". 18-00. Музыкальная сказка по произведению Николая Носова "Незнайка — путешественник". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

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24 апреля — 16-00. Спектакль по пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна". В помещении Городского театрального лицея, музыкальный зал. 19-00. Спектакль по пьесе Мартина Макдонаха "Сиротливый Запад". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

25 апреля - 12-00. Музыкальная сказка "По Щучьему велению…", русская народная сказка. В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена. 19-00. Рок-опера по пьесе Юрия Рыбчинского "Белая Ворона". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

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26 апреля - 16-00. Моноспектакль по произведению Дэниела Киза "Цветы для Элджернона". В помещении Городского театрального лицея, малая сцена. 19-00 Оперетта Исаака Дунаевского "Белая акация". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.