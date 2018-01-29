Театру "С улицы Роз" - 40 лет: что покажут в юбилей

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Сразу несколько премьер готовит в дни своего 40-летия Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз", сообщил корреспонденту Sputnik художественный руководитель театра, известный режиссер, мастер искусств Молдовы Юрий Хармелин.
Программа театральной недели:
20 апреля — 18-00. Премьера спектакля по пьесе Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.
Спектакль "Кантор": в главной роли — худрук театра "С улицы Роз" >>>
21 апреля — 18-00. Премьера спектакля по произведению Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.
22 апреля — 18-00. Творческий вечер Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз". В помещении Национального театра имени Михая Эминеску.
23 апреля — 12-00. Мюзикл по произведению Николая Носова "Незнайка и его друзья". 18-00. Музыкальная сказка по произведению Николая Носова "Незнайка — путешественник". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.
Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания — кто поможет >>>
24 апреля — 16-00. Спектакль по пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна". В помещении Городского театрального лицея, музыкальный зал. 19-00. Спектакль по пьесе Мартина Макдонаха "Сиротливый Запад". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.
25 апреля - 12-00. Музыкальная сказка "По Щучьему велению…", русская народная сказка. В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена. 19-00. Рок-опера по пьесе Юрия Рыбчинского "Белая Ворона". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.
Премьера — театр "С улицы Роз" поставил "Мертвые души" >>>
26 апреля - 16-00. Моноспектакль по произведению Дэниела Киза "Цветы для Элджернона". В помещении Городского театрального лицея, малая сцена. 19-00 Оперетта Исаака Дунаевского "Белая акация". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.
- Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз"© Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
- Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Чичиков - Василий Павленко, Плюшкин - Богдан Хорохорин© Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
- Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко "Прощай, Овраг", театр "С улицы Роз".архив театра "С улицы Роз"
- Театр "С улицы Роз"фото пресс-службы театра "С улицы Роз"
- Театр "С улицы Роз"из архива театра "С улицы Роз"
- Спектакль театра "С улицы Роз"из архива театра "С улицы Роз"
- Трагическая история и Жанне д’Арк, написанная советским и украинским поэтом и драматургом Юрием Рыбчинским и положенная на музыку Геннадием Татарченко, прочно вошла в репертуар театра "С улицы Роз" и стала одной из лучших постановок этого творческого коллектива.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Спектакль Верните мне мою жизнь театра С улицы Роз© Sputnik/
- Театр "С улицы Роз". Спектакль "Белая акация".teatr.md
- Спектакль "Белая Ворона" театра "С улицы Роз"© Sputnik/
- Спектакль театра "С улицы Роз"© Sputnik/