Скрипачка из Молдовы завоевала Грэмми

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Молдавская скрипачка Патриция Копачинская, которая уже давно проживает в Берне, завоевала награду американской Академии звукозаписи "Грэмми" в номинации "Лучшее камерное исполнение".

Шестидесятая церемония вручения премии (Grammy Awards) прошла в воскресенье вечером на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Копачинская вместе с Saint Paul Chamber Orchestra завоевали престижную премию, исполнив струнный квартет ре-минор Франца Шуберта "Death and the Maiden" ("Смерть и девушка").

В номинации "Лучшее камерное исполнение" на Грэмми претендовали еще четыре конкурента.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello Адель получила "Грэмми" за песню "Hello" в номинации "Запись года"

Патриция Копачинская родилась в Кишиневе в 1977 году в семье музыкантов. Ее отец — цимбалист Виктор Копачинский, а мать Эмилия — скрипачка, играли в составе ансамбля народной музыки "Флуераш". В 1989 году семья Копачинских эмигрировала в Вену. С тринадцатилетнего возраста Патриция занималась у музыкального педагога Доры Шварцберг, позже у Бориса Кушнира, и уже в Берне — у Игора Озима. Училась в консерваториях в Вене и Берне. В 2007 году Копачинская гастролировала по России.

Наша землячка в 1997 году стала обладателем второй премии на конкурсе "Classica Nova" памяти Шостаковича в категории "Струнные" (в возрастной группе от 18 до 23 лет). В 2009 году она получила премию "ЭХО-Классик" в категории "Ансамбль 20/21 вв.". А спустя три года Копачинская завоевала музыкальную премию Преториуса (Praetorius Musikpreis) в категории Музыкальная инновация.

Патриция замужем. У нее есть дочь.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.