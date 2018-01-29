Евровидение-2018: Молдова узнала свой полуфинал

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Конкурсант из Молдовы выступит в первой половине второго полуфинала на Евровидении-2018, которое пройдет в Португалии. Это стало известно по итогам прошедшей в понедельник жеребьевки.

Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евровидение в Молдове: чем еще удивят "DoReDoS"

В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония (все в первой половине), а также Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Кто представит Молдову еще предстоит выяснить. Пока после "живых прослушиваний" жюри отобрало 16 конкурсантов.

Одним из главных фаворитов считается группа "DoReDoS". Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.

Список претендентов выглядит следующим образом:

Анна Одобеску – Agony

Анна Тимофей – Endlessly

Bella Luna – Moments

Che MD – Inima-n stângă

Константин Кобылян – Numai tu

Дойница Герман – Dance in flames

DoReDoS — My lucky day

Феличия Дунаф — Alien

Илья Сорочану & Dasha DaGro — Minds & Veins

Лавиния Русу — Altundeva

Николета Сава — Esencia del Sur

Руслан Цэрану — Come to life

Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time

Толик — Broken Glass

Вера Цуркану — Black Heart

Виорела — The gates of love