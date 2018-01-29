Стало известно, когда и где выйдет новый альбом Zdob și Zdub

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik, Иван Бурзум. Молдавская этно-хардкор-группа Zdob și Zdub приготовила своим поклонникам сразу несколько подарков: два сингла и один полноценный альбом.

Как заявили участники Z&Z в эфире радиостанции "Наше радио", презентация альбома состоится уже в марте. А пройдет она в Москве и Санкт-Петербурге.

© Sputnik/ Алексей Куденко По дороге в Бухарест Zdob Si Zdub выступили в самолете

До этого музыканты обещали выпустить два сингла. Похоже, слово свое они сдержали. В понедельник, 29 января, в Сети появился новый видеоклип группы, снятый на песню Balkana Mama. Этот трек — русская версия хита двухлетней давности "La cîrciuma de la drum" (тоже в исполнении Zdob și Zdub и Лореданы). Румынский ролик за два года набрал более 4 миллионов просмотров.

По информации источников из близкого окружения группы, следующий клип может выйти 14 февраля. Пока же музыканты обсуждают варианты названия будущего альбома.

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Также стало известно, что одновременно с диском будет представлена и новая программа.

"Самое главное для нас — это не шоу, не эффекты. Главное — сыграть концерт энергично и честно", — отметил Ягупов.

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