Юрию Хармелину вручили Орден Республики

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил в понедельник Орден Республики Юрию Хармелину, художественному руководителю и режиссеру Государственного драматического молодежного театра "С улицы Роз".

В конце 2017 года президент подписал соответствующий указ о присуждении Хармелину высшей государственной награды Молдовы.

"Орден был присужден в знак признания особых заслуг в развитии и популяризации театрального искусства, за значительный вклад в продвижение культурных ценностей и высокое художественное мастерство", — написал Додон в соцсетях.

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Он подчеркнул, что за 40 лет существования театра "С улицы Роз" на его сцене было поставлено более 170 спектаклей по произведениям русских и мировых авторов, как классиков, так и современников. Многие из этих спектаклей удостоились наград национальных и международных фестивалей и конкурсов.