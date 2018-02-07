Центр Россиеведения в Кишиневе - новые возможности для студентов Молдовы

Центр Россиеведения при Славянском университете Молдовы отмечает три года с момент своего основания

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Центр Россиеведения при Славянском университете Молдовы отмечает три года с момента начала работы.

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Как рассказала корреспонденту Sputnik ректор Славянского университета Татьяна Млечко, информационно — просветительский Центр Россиеведения открылся в феврале 2015 года.

По мнению директора Центра Ирины Балиной, доктора экономики, университетского конференциара, спустя три года "мы можем констатировать — заявленная миссия этого проекта выполнима".

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"Центр по праву стал одной из основных составляющих организации и проведения тестирования по русскому языку как иностранному для получения гражданства Российской Федерации, координации образовательных проектов с вузами России, Молдовы, Славянскими университетами стран СНГ, приобщения молодёжи и студенчества к ценностям русского мира. Мы ставили и решали задачи вовлечения всех желающих в проведение тематических кампаний и инициатив, связанных с российскими реалиями — участие в программах "Послы русского языка в мире" в 2015 и 2016 годах, международной акции популяризации русского языка и литературы "Тотальный диктант", информационного сопровождения мероприятий II Форума Славянских университетов стран СНГ и т.д.", — рассказала Балина.

По ее словам, именно в Центре Россиеведения проходили мероприятия по участию руководства Славянского университета и лицея "Светоч" в работе заседания Министерства образования и науки России и обсуждение решения об открытии Центра ЕГЭ на базе лицея.

В Центре проходили госэкзамен и защита магистерских диссертаций студентами Славянского университета и Сетевого университета стран СНГ, вебинары, семинары, лекции в рамках сотрудничества с Российским университетом дружбы народов, Институтом им. А.С. Пушкина и другими вузами РФ.

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"Центр Россиеведения явился площадкой для проведения международных научных конференций, круглых столов, встреч с политическими и литературными деятелями России, Белоруссии, Польши и Словакии, руководителями и работниками посольств, Российского центра науки и культуры и Россотрудничества, миграционной службы России, Бюро межэтнических отношений, агентства Sputnik, Русской общины, белорусского, болгарского землячеств, писателей и композиторов России и Молдовы и т.д.", — подчеркнула Балина.