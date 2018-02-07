Эксклюзив: "Estradarada" запоет на молдавском, песня почти готова

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Взорвавшая все хит-парады песней "Вите надо выйти" группа "Estradarada" готовит для поклонников новый сюрприз. И будет это песня на молдавском языке. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik рассказал солист коллектива Александр Химчук.

Молдавская музыка, цимбалы — то, что очень вдохновляет артиста. Ему очень нравится наш язык, и он любит Молдову.

"Давно хотел спеть на молдавском. Я много и часто слушал сырбу, мне это близко. Видимо, это в крови", — рассказал Химчук.

Идея записать песню на языке нашей страны у фронтмена группы "Estradarada" появилась в этом году. 1 января Химчук дал концерт в Кишиневе, а после задержался в нашей стране еще на день. Тогда он и услышал напев композиции Зинаиды Жуля "E sărbătoare și răsună muzica".

"Зинаида Жуля — автор текста готовящегося релиза, и соавтор музыки. Группа "Estradarada" и я очень благодарим молдавскую исполнительницу за этот шедевр и вдохновение", — сказал музыкант.

По его словам, новая композиция появится совсем скоро и будет называться "Muzica (#гопцаца)". Сейчас идет процесс ее сведения.

Публикация от Alexander Khimchuk (@estradarada_official) Фев 6, 2018 в 10:48 PST

"Я люблю Молдову. И это, очевидно, взаимно", — сказал Химчук.

А еще Химчуку очень нравится песня Народной артистки МССР Надежды Чепраги – Водовороты.