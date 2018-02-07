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Фронтмен группы “ESTRADARADA” Александр Химчук

Эксклюзив: "Estradarada" запоет на молдавском, песня почти готова

© Sputnik/ Нина Зотина
Культура
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Фронтмен группы "Estradarada" рассказал Sputnik Молдова подробности готовящегося релиза песни на молдавском языке

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Взорвавшая все хит-парады песней "Вите надо выйти" группа "Estradarada" готовит для поклонников новый сюрприз. И будет это песня на молдавском языке. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik рассказал солист коллектива Александр Химчук. 

Александр Олешко
© Sputnik/ Михаил Мордасов
Олешко спел на молдавском языке с участником второго сезона "Ты супер!"

Молдавская музыка, цимбалы — то, что очень вдохновляет артиста. Ему очень нравится наш язык, и он любит Молдову.

"Давно хотел спеть на молдавском. Я много и часто слушал сырбу, мне это близко. Видимо, это в крови", — рассказал Химчук.

Идея записать песню на языке нашей страны у фронтмена группы "Estradarada" появилась в этом году. 1 января Химчук дал концерт в Кишиневе, а после задержался в нашей стране еще на день. Тогда он и услышал напев композиции Зинаиды Жуля "E sărbătoare și răsună muzica".

"Зинаида Жуля — автор текста готовящегося релиза, и соавтор музыки. Группа "Estradarada" и я очень благодарим молдавскую исполнительницу за этот шедевр и вдохновение", — сказал музыкант.

По его словам, новая композиция появится совсем скоро и будет называться "Muzica (#гопцаца)". Сейчас идет процесс ее сведения.

 

 

"Я люблю Молдову. И это, очевидно, взаимно", — сказал Химчук.

А еще Химчуку очень нравится песня Народной артистки МССР Надежды Чепраги – Водовороты.

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Теги:
группа, запись, молдавский язык, песня, Estradarada, Александр Химчук, Молдова
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