Евровидение в Молдове: что готовит публике интернациональный дуэт

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В национальном отборе на популярный песенный конкурс "Евровидение — 2018" принимают участие не только артисты из Молдовы. Правда, с недавних пор сольно иностранцы конкурсантами становиться не могут. Таков внутренний регламент проведения отбора. Однако в дуэтах подобное сотрудничество не запрещено. Именно этим положением и решили воспользоваться Илья Сорочан и Дарья Громова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евровидение в Молдове: чем еще удивят "DoReDoS"

Илья – кишиневец, а Даша родилась на востоке Украины, но несколько лет назад перебралась в Москву. Известна тем, что принимала участие в "Голосе Украины". На "Евровидение" дуэт Ильи Сорчана и Dasha DaGro (прим. ред. — сценический псевдоним) пришел с песней "Minds & Veins".

"Нас познакомил творческий проект "Наследие" в Москве. Оказалось, что мы оба — позитивные люди, с похожим чувством юмора — идеальная основа для дуэта. Мы сдружились, спелись, а наш друг Митя Эффтэрман предложил нам попробовать свои силы в "Евровидении", — рассказала Громова.

Проект "Наследие" объединил более 100 молодых артистов, известных музыкантов и людей других сфер деятельности, в числе которых Лариса Долина, Александр Песков, Дмитрий Харатьян, Владимир Пресняков, Дмитрий Рогозин. Все они согласились рассказать миру о неординарных людях, чей талант был знаком узкому кругу лиц, но им все равно удалось изменить окружающий их мир.

А что касается "Евровидения", то, в конечном итоге, все решил жребий.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евровидение-2018: стали известны соперники Молдовы в полуфинале

"К тебе или ко мне? Так можно описать то, как мы выбирали, чью песню отправлять на конкурс. "Minds & Veins", которую я написал, привел на национальный отбор Молдовы "орел" с монетки. Это песня о том, что близко каждому из нас — как пережить расставание, каким бы оно ни было, оставив в памяти и сердце только xорошее, какова мотивация идти дальше", — рассказал Сорочан.

Евровидение в Молдове: полуфинал отменен, утвержден список финалистов>>>

Дарья, в свою очередь, уверяет, что дуэт сделал правильный выбор.

"Мы ни разу не ошиблись с выбором страны и команды. Уже не в первый раз слышим, что подошли к общему делу с пристрастием, профессионализмом. Стараемся учесть все возможные аспекты – от шоу, на уровне международного конкурса, до сувениров, которые должны остаться на добрую память каждому, кто нас поддерживает", — сказала Громова.

После этапа "живых прослушиваний" исполнительница улетела, но на репетиции в Молдову прилетает, хоть часто этого делать не выходит. Кстати, выйти в финал дуэту не помешала даже простуда Громовой, обострившаяся в день выступления.

"Наша жизнь перед финалом национального отбора сейчас поxожа на марафон с небольшими передышками. Двое суток тратятся на вокальные репетиции, съемки видео для шоу, в промежутках – xореографические репетиции. Даше сложнее всеx – помимо своей основной работы (Даша – вокал coach), ей приxодится по видеозаписям учить хореографию, номер и все то, что мы готовим. Но это бесценный опыт. Нельзя пожелать променять его на что-нибудь еще", — сказал Сорочан.

Dasha DaGro на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение © Sputnik / Yana Zaharova /

Илья Сорочан на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение © Sputnik / Yana Zaharova /

Dasha DaGro на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение © Sputnik / Yana Zaharova /

Илья Сорочан на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение © Sputnik / Yana Zaharova /

Dasha DaGro на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение © Sputnik / Yana Zaharova /

Илья Сорочан на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение © Sputnik / Yana Zaharova /

Dasha DaGro на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение © Sputnik / Yana Zaharova / 1 / 7 © Sputnik / Yana Zaharova / Dasha DaGro на репетиции перед финалом национального отбора на Евровидение

Исполнители обещают в финале удивить публику и жюри, чтобы побороться за право представить Молдову в Португалии.

"Мы работаем над идеей шоу, которое слегка отличается от того, что привык видеть молдавский зритель. Надеемся, что все задуманное получится, и нам удастся удивить", — заключил Сорочан.

© Sputnik / Miroslav Rotari Самые яркие фото национального отбора на Евровидение в Молдове 31

По итогам "живых прослушиваний" 27 исполнителей и музыкальных коллективов члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора. Первоначально предполагалось провести еще два этапа, однако оргкомитет принял решение допустить всех к финалу, который состоится 24 февраля.

Одним из фаворитов отбора считается группа "DoReDoS". Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.

Список участников финала национального отбора выглядит следующим образом:

Анна Одобеску – Agony

Анна Тимофей – Endlessly

Bella Luna – Moments

Che MD – Inima-n stângă

Константин Кобылян – Numai tu

Дойница Герман – Dance in flames

DoReDoS — My lucky day

Феличия Дунаф — Alien

Илья Сорочан & Dasha DaGro — Minds & Veins

Лавиния Русу — Altundeva

Николета Сава — Esencia del Sur

Руслан Цэрану — Come to life

Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time

Толик — Broken Glass

Вера Цуркану — Black Heart

Виорела — The gates of love