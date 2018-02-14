В Приднестровье снова прибудет "Посольство мастерства"

В Тирасполе в рамках проекта "Посольство мастерства" состоится камерный концерт молодых российских исполнителей, отличившихся на международных музыкальных конкурсах

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе снова выступят российские исполнители-участники проекта "Посольства мира", который организуется на протяжении шести лет Санкт-Петербургским Домом музыки совместно с представительством Россотрудничества во многих странах мира, а в Приднестровье, начиная с 2017 года. Как рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина, в этом году количество концертов увеличится.

"В отличие от прошлого года, когда в Приднестровье в рамках музыкального "Посольства" было дано три концерта российских молодых музыкантов–участников различных международных конкурсов, в этом году планируется провести пять выступлений", — отметила она.

На концерте 20 февраля на сцене Дворца Республики в Тирасполе выступят лауреаты международных конкурсов скрипач Леонид Железный и пианист Алексей Мельников.

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Солисты исполнят скрипичный концерт Чайковского и Второй фортепианный концерт Рахманинова вместе с Государственным симфоническим оркестром Приднестровья под управлением народного артиста Приднестровья Григория Мосейко.

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По словам Мишиной, на сцене Дворца Республики в мае прошлого года выступили лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского скрипач Павел Милюков и пианист Сергей Редькин. Буквально через месяц в Тирасполе уже давали концерт лауреаты престижных международных конкурсов Федор Амосов (виолончель) и Андрей Дубов (фортепиано).

"Российские гости провели тогда мастер-класс для студентов Приднестровского института искусств. У студентов была прекрасная возможность узнать секреты мастерства владения виолончелью и роялем. Музыканты пообщались и прослушали более 100 приднестровских дарований. При этом они отметили заинтересованность музыкой у молодежи", — рассказала представитель Россотрудничества.

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В ноябре 2017 года ко Дню народного единства в Тирасполе концерт дали Роман Маркелов (саксофон) и Алексей Сычев (фортепиано).

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Санкт-Петербургский Дом музыки — учреждение министерства культуры РФ, созданное в 2006 году с целью подготовки молодых российских музыкантов к международным конкурсам и фестивалям.

"Посольство мастерства" – один из уникальных проектов Санкт-Петербургского Дома музыки и Россотрудничества. Проводится он с 2012 года и охватывает как регионы России, так и другие страны мира. В Приднестровье выступления музыкального "Посольства" впервые состоялись в 2017 году.