Новый клип Carla's Dreams посмотрели почти миллион пользователей

Молдавская группа Carla's Dreams выпустила видеоклип на песню "Pe Umerii Tai Slabi" - за три дня ролик на Youtube набрал почти миллион просмотров

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Молдавский музыкальный коллектив Carla's Dreams продолжает удивлять своих поклонников.

Популярная группа выпустила видеоклип на песню "Pe Umerii Tai Slabi" — за три дня ролик на Youtube набрал почти миллион просмотров.

Carla's Dreams: поп-рывок и мистификация десятилетия>>>

Проект Carla's Dreams был создан в 2012 году в Кишиневе. Анонимны в коллективе не только исполнители, но и авторы песен. К слову, пишут для Carla's Dreams на трех языках — румынском, английском и русском.

Стилей в творчестве группы намешано много: рэп, рок, диско — это лишь основные течения, включающие в себя много поджанров. В общем, звуковая палитра ансамбля богата.