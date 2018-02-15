Невероятные метаморфозы недавно родившей Натальи Гордиенко

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Известная молдавская исполнительница Наталья Гордиенко, совсем недавно рассказавшая, что за время беременности набрала 20 килограммов, всего через два месяца после родов выглядит совсем иначе.

Фейсбук Натальи Гордиенко Фото Натальи Гордиенко с малышом на руках вызвало переполох в соцсетях

Слухи о своем интересном положении Гордиенко подтвердила летом прошлого года. Тем не менее, тогда артистка подробностей не раскрывала, считая, что "личная жизнь должна оставаться тайной".

И в январе 2018 певица приняла участие в телевизионной передаче, где впервые рассказала о беременности и родах.

Певица Наталья Гордиенко раскрыла тайну своего счастья>>>

Оказалось, что малыш появился на свет под знаком "стрельца" еще в конце прошлого года. Роды прошли во Франции и продолжались около шести часов. Назвала Наталья сына Кристианом.

"Беременность прошла без проблем. За это время я прибавила 20 килограммов. Ела очень много, все подряд, но решила отказаться от кофе", — рассказала тогда исполнительница.

Многие удивятся, но за короткий срок от лишних килограммов не осталось и следа. 14 февраля Гордиенко пришла на "Бал любви" во Дворец Республики в облегающем черном платье, каждая деталь которого подчеркивала утонченные формы певицы.

Снимком Гордиенко поделилась на своей странице в Facebook. Поклонники поспешили отметить, что выглядит она шикарно.