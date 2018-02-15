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Наталья Гордиенко

Невероятные метаморфозы недавно родившей Натальи Гордиенко

Фотография с профиля в facebook.com
Культура
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Молдавская певица Наталья Гордиенко, недавно родившая первенца, удивила поклонников своими нынешними формами.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Известная молдавская исполнительница Наталья Гордиенко, совсем недавно рассказавшая, что за время беременности набрала 20 килограммов, всего через два месяца после родов выглядит совсем иначе. 

Наталья Гордиенко
Фейсбук Натальи Гордиенко
Фото Натальи Гордиенко с малышом на руках вызвало переполох в соцсетях

Слухи о своем интересном положении Гордиенко подтвердила летом прошлого года. Тем не менее, тогда артистка подробностей не раскрывала, считая, что "личная жизнь должна оставаться тайной".

И в январе 2018 певица приняла участие в телевизионной передаче, где впервые рассказала о беременности и родах.

Певица Наталья Гордиенко раскрыла тайну своего счастья>>>

Оказалось, что малыш появился на свет под знаком "стрельца" еще в конце прошлого года. Роды прошли во Франции и продолжались около шести часов. Назвала Наталья сына Кристианом.

"Беременность прошла без проблем. За это время я прибавила 20 килограммов. Ела очень много, все подряд, но решила отказаться от кофе", — рассказала тогда исполнительница. 

Многие удивятся, но за короткий срок от лишних килограммов не осталось и следа. 14 февраля Гордиенко пришла на "Бал любви" во Дворец Республики в облегающем черном платье, каждая деталь которого подчеркивала утонченные формы певицы.

Снимком Гордиенко поделилась на своей странице в Facebook. Поклонники поспешили отметить, что выглядит она шикарно.

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Теги:
похудение, роды, Наталья Гордиенко, Молдова, Культура и искусство
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