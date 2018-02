Евровидение в Молдове: жребий определил порядок выступления в финале

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В результате прошедшей в четверг жеребьевки участники финала национального отбора на "Евровидение-2018" узнали, какими по счету они представят свой конкурсный номер 24 февраля.

По итогам "живых прослушиваний" из 27 исполнителей и музыкальных коллективов члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора. Первоначально предполагалось провести еще два этапа, однако оргкомитет принял решение допустить всех к финалу, который состоится 24 февраля.

В ходе жеребьевки каждый участник сам выбирал порядковый номер. Если он отсутствовал, за него мог это сделать его представитель. Если же и его не было, то выбор делали организаторы.

Порядок выступления участников выглядит так:

1. Толик — Broken Glass

2. Лавиния Русу — Altundeva

3. Bella Luna – Moments

4. Анна Тимофей – Endlessly

5. Илья Сорочан & Dasha DaGro — Minds & Veins

6. Che MD – Inima-n stângă

7. Константин Кобылян – Numai tu

8. DoReDoS — My lucky day

9. Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time

10. Анна Одобеску – Agony

11. Николета Сава — Esencia del Sur

12. Дойница Герман – Dance in flames

13. Феличия Дунаф — Alien

14. Виорела — The gates of love

15. Вера Цуркану — Black Heart

16. Руслан Цэрану — Come to life

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Евровидение в Молдове: что готовит публике интернациональный дуэт

Конкурсант из Молдовы выступит в первой половине второго полуфинала. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония (все в первой половине), а также Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.