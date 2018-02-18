Почему главный день для СМИ Молдовы – это 18 февраля

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Воскресенье, 18 февраля можно считать поистине самым главным днем для молдавской журналистики, в частности, — для печатной прессы нашей страны. Именно в этот день в 1790 году в Молдавском княжестве стала выходить первая периодика — еженедельная газета "Молдавский курьер" — "Сourier de Moldavie".

© Photo: politeia.org.ro Первая страница первого выпуска еженедельника "Молдавский курьер"

Инициатором этого начинания стал светлейший князь Российской империи Григорий Александрович Потемкин. К слову сказать, газета печаталась в походной типографии Потемкина, расположенной в то время в Яссах.

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Шла русско-турецкая война, та самая, когда Суворов героически взял считавшийся неприступным Измаил, и отличился победами фельдмаршал Румянцев-Задунайский. Потемкин тогда был главнокомандующим русских войск. Из Петербурга он, помимо походной типографии, взял с собой и типографию военной коллегии (аналог современного министерства обороны). После взятия Очакова и входа союзных русским австрийских войск в Бухарест в ноябре 1789 года Потемкин прибывает в Яссы и размещает типографию во Дворце семьи Кантакузино, где находилась в то время и ставка русского командования.

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В 1790-1791 годах Потемкин являлся фактическим правителем Молдавского княжества. В планы Екатерины Второй и Григория Александровича входило создание в этих землях буферного государства, союзного России. Новое образование должно было включать в себя Молдову и Валахию.

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Было два варианта развития событий. Первый — новое государство, которое должно было получить название "Дакия" и перейти одному из внуков Екатерины или кому-то из потомков австрийского императора Иосифа Второго. В последнем случае к Дакии должны были присоединить ещё и Трансильванию. Второй вариант — Дакию мог возглавить Потёмкин.

С целью сформировать общественное мнение Григорий Александрович и начал выпускать "Молдавский курьер", рассчитывая морально подготовить жителей княжества к воплощению этого геополитического замысла.

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Имен членов редакционной коллегии "Молдавского курьера" мы не знаем, но можно предположить, что они были представителями ставки русских войск, а через Потемкина проходило каждое напечатанное слово. Номера издания украшал герб Молдавского княжества с головой тура.

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Информационный листок выходил на французском языке, хотя светлейший намеревался превратить его в молдавско-французское издание с полным дублированием материалов. Эта идея была анонсирована в австрийской газете Wiener Zeitung, в номере от третьего марта 1790 года. Там же отмечалось, что газета будет выходить до тех пор, пока русская армия останется в Яссах "на зимних квартирах".

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Есть сведения, что вариант на молдавском языке, все-таки, готовился к печати, и занимался его редактированием зять бывшего господаря Молдовы Константина Мурузи — Скарлат Стурдза, отпрыск старинного молдавского боярского рода греческого происхождения. В те годы Стурдза был членом дивана (боярской думы) Молдавского княжества, а после заключение мира в Портой он был вынужден переселиться в Россию, опасаясь гнева султана. В 1812 году Стурдза стал первым губернатором Бессарабской области. Его сын Александр, чиновник российской службы и писатель, стал автором текста хартии Священного союза, определившего порядок в пост-наполеоновской Европе >>>

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В "Молдавском курьере" печатались сведения об успехах русской армии в войне с османами, местные и европейские новости, критиковалась недавно прогремевшая Французская революция, публиковались переводы фельетонов, написанных на злобу дня.

Увы, но "Молдавский курьер" выходил недолго, и первого апреля 1790 года его издание прекратилось.