Мэрцишор: театры левого и правого берега Днестра обменяются спектаклями

В рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2018" театры с правого и левого берега Днестра обменяются спектаклями, представив свои постановки, что называется, по другую сторону реки.

ТИРАСПОЛЬ, 23 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. В рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2018" на сценах Тирасполя и Бендеры представят свои спектакли театры с правого берега Днестра.

Как рассказал корреспонденту Sputnik главный администратор Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Николай Ага, выступление в Приднестровье в рамках фестиваля — уже традиция.

"Мы всегда приезжаем в Приднестровье на фестиваль и даем обязательно один утренний спектакль для детей и один вечерний для взрослых. Впрочем, как и во время обычных гастролей в Левобережье. Но на сей раз мы представим четыре спектакля", — отметил он.

В первый день весны на сцене Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой кишиневский театр покажет музыкальное представление по сказкам Корнея Чуковского "Перепутаница", а также премьерный спектакль "Мертвые души" по Николаю Гоголю. На следующий день, 2 марта, эти же постановки увидят бендерчане на площадке Дома культуры им. П. Ткаченко.

Театр "С улицы Роз" даст спектакли и 9 марта в Тирасполе, также на сцене театра им. Н.С. Аронецкой. Тираспольчане увидят детскую музыкальную сказку "Три невесты для Ивана", а также музыкально-пластическую драму Эдит Пиаф "Падам…Падам…".

На сцене тираспольского театра со своей постановкой "Селфи со склерозом" выступит Государственный русский драматический театр им. А.П. Чехова.

На фестивале планируются и обменные спектакли. Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой покажет спектакль "Выпей море, Ксанф" на сцене театра им. А.П.Чехова Кишинева, а затем спектакль "Черный квадрат" на площадке театра "С улицы Роз".