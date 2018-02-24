Молдова туристическая, или "куда съездить" 80 лет назад

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik, Сергей Цуркану. Энтузиасты-краеведы и исследователи молдавской истории раскопали недавно очередной алмаз — в интернет выложили туристическую карту Румынии 1938 года, когда территория нынешней Республики Молдова была в составе королевства.

Документ очень и очень интересен, желающие его изучить полностью могут пройти по ссылке, а мы сконцентрируемся на нашей стране.

© Photo: reddit Фрагмент карты Румынии 30-х годов ХХ века

Сразу заметно — жалобы на туристическую убогость Молдовы, по всей видимости, историческая традиция. Потому как, судя по карте, за рекой Сирет интересных объектов и городов было много больше, чем между Прутом и Днестром. А то, что было важного для туристов в составе Бессарабии тогда, после всех коллизий ХХ века, сейчас давно находится на территории Украины: Черновцы, Хотин, а также черноморские курортные поселки, до сих пор любимые нашими согражданами.

Интересно изображены овцеводы и виноградари юга Бессарабии, как и табуны лошадей на севере. Но что по-настоящему важно — 80 лет назад молдавские монастыри были так же популярны у туристов, как и сейчас. Правда не те, которые на слуху сейчас — на карте отмечены Цыганешть, Хыржаука и Рэчула, где монашки в черном ткут яркие ковры. А также Курки — в советское время там в 1961 году открыли психиатрическую и наркологическую больницу, просуществовавшую до 2002 года.

Изучив карту, и сравнив ее с нынешней Молдовой, становится ясно — туристическим имиджем нашего края озабочены давно. Но серьезного прорыва за эти 80 лет пока, увы, не произошло.