Невероятный вечер: Киркоров рассказал, как отпраздновал победу DoReDoS

Король российской поп-эстрады Филип Киркоров провел эту ночь в Криковских подвалах вместе с ребятами из группы DoReDoS, которым он вместе с поэтом Джоном Баллардом написал песню "My lucky day".

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Весь воскресный день группа DoReDoS принимает поздравления: еще бы! С поистине блистательным результатом музыкальному коллективу удалось опередить всех соперников национального отбора на "Евровидение-2018".

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 24, 2018 в 11:02 PST

Сразу после финала ребята отправились праздновать в знаменитые Криковские подвалы.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 24, 2018 в 3:34 PST

Кстати, сопровождал музыкантов Филип Киркоров, который вместе с поэтом Джоном Баллардом написал песню для победителей — "My lucky day".

"Невероятный вечер в Легендарных Криковских подвалах!" — написал в социальных сетях Киркоров.

По его мнению, ребята хорошо поработали и хорошо отдохнули.

"Ещё раз поздравляю ребят с безусловной и однозначной победой. Впервые такой результат полного единения голосования профессионального жюри и телеголосования! Из девяти членов жюри восемь дали DoReDos высший балл — 12!

Как отметил Киркоров, теперь начинается самое интересное — работа над новым номером, который будет готовиться с чистого листа.

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"Надеюсь, что все в России будут болеть за нас и нашу песню, как минимум, по двум причинам. Во-первых, именно Россия и Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи под руководством Игоря Крутого принесла победу и первое место, ну, а во-вторых, Россия по правилам конкурса не имеет права голосовать за себя в своей стране, так что мы очень надеемся, что свои голоса и любовь вы подарите гостеприимной и очень музыкальной стране Молдова. Таким единением наших стран мы в очередной раз докажем всем скептикам и недоброжелателям, что у музыки нет границ, и что музыка объединяет! Ведь именно во имя этой цели когда-то в далекие послевоенные 50-е годы и было придумано "Евровидение", — написал Киркоров.