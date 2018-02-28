Старый Орхей получит статус музея под открытым небом

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. В заповеднике Старый Орхей появится охранная зона с новым статусом. Министерство образования, культуры и исследований предлагает обозначить центральным ядром заповедника археологический ландшафт Orheiul Vechi.

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"Его границы определяются центральным органом публичной власти, ответственной за область культуры, на основании предложения Национального Совета по Историческим памятникам и Национальной Археологической Комиссии", — говорится в проекте законодательных поправок, вынесенных на публичное обсуждение.

Более того, по предложению министерства, заповедник получит статус музея под открытым небом с режимом охраняемой зоны национального значения. В то же время режим управления этим памятником природы и археологии будет несколько изменен.

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В частности, в нем не будет участвовать Академия Наук Молдовы. Научные исследования в Старом Орхее, касающиеся археологии, этнографии и природоведения должна будет продвигать администрация заповедника.