"Мэрцишор" в Приднестровье пройдет по традиции, но с новациями

В Приднестровье по традиции в первый день весны открывается Международный фестиваль искусств "Мэрцишор", в этом году он порадует новшеством.

ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье традиционно пройдет Международный фестиваль искусств "Мэрцишор", он стартует 1 марта на большой сцене Дворца Республики в Тирасполе.

"Церемония открытия пройдет в форме яркой, выразительной художественной постановки-фантазии по мотивам легенды о Мэрцишоре с элементами хореографии, устного народного творчества, народного танца и музыки", — сообщили в службе по культуре и историческому наследию Приднестровья.

Как писал Sputnik, в рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2018" на сценах Тирасполя и Бендеры представят свои спектакли театры с правого берега Днестра — Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" и Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова.

Мэрцишор включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО>>>

Театральные коллективы — не единственные гости фестиваля "Мэрцишор" в Приднестровье. В течение двух дней — 3 и 4 марта Национальный академический ансамбль народного танца "Жок" представит хореографический спектакль "Жок. Энергия жизни".

Концерт фортепианного дуэта народных артистов Республики Молдова Анатолия Лапикуса и Юрия Маховича и хоровой капеллы "Дойна", посвященный 25-летию творческой деятельности дуэта, состоится 4 марта. В программе — произведения русских композиторов Модеста Мусоргского и Сергея Рахманинова.

В Международный женский день в рамках концертной программы выступят народный артист Республики Молдова Иван Кваснюк, заслуженная артистка Приднестровья Анастасия Кушнир, а также Анастасия Визитеу и Алеша Россонский.

Еще одним гостем фестиваля станет дипломант всероссийского телевизионного фестиваля "Песня года", музыкального фестиваля "Русские песни Америки", автор и исполнитель Анатолий Ядров из США. Он представит авторский эстрадный концерт "Мой город". В концерте примут участие приднестровские артисты: заслуженная артистка Наталья Кирка, народный артист Владимир Лысенко, отличные работники культуры Михаил Патрашко и Евгений Китаев, лауреаты международных конкурсов и фестивалей Максим Лавриненко, Михаил Воленберг и Александр Воленберг при участии образцовой студии хореографии "Aina".

В этом году фестиваль порадует также новшеством — показом детского творчества. Юные артисты представят свой фестиваль под названием "Мэрцишорик — 2018".

В течение всех десяти дней во Дворце Республики в Тирасполе будет экспонироваться персональная выставка "Весеннее Многоцветье" работ Маргариты Хилинской, а в Приднестровском государственном художественном музее в Бендерах будет представлена юбилейная выставка "Пейзажи родного города" произведений Сергея Панова.