Zdob si Zdub и Лоредана покоряют Первый канал

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В очередном выпуске шоу "Вечерний Ургант" музыкальными гостями станут представители трех стран – Молдовы, России и Румынии.

"Интернациональный музыкальный номер сегодня представят молдавская группа Zdob și Zdub, румынская певица Лоредана и российский рэпер Лигалайз", — говорится на официальной странице шоу в соцсети Instagram.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Мар 5, 2018 в 7:41 PST

Трио артистов 28 января представило видеоклип на композицию "Balkana Mama". По сюжету, три страны, участвовавшие в создании трека, представлены в виде трех комнат, в каждой из которых происходит свое действие. В какой-то момент границы между комнатами стираются, объединяя всех участников в зажигательном танце.

В клипе снялись сами участники Zdob si Zdub, популярная румынская исполнительница Loredana и российский рэпер Лигалайз. Видео сняли в Бухаресте за один день.