"Балкана мама": Zdob si Zdub и Лоредана "зажгли" на Первом канале

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. В понедельник в гостях у Ивана Урганта побывали молдавские и румынские музыканты. Речь идет о румынской певице Лоредане Гроза и молдавской рок-группе "Здоб ши Здуб".

Музыкальную компанию им составил российский рэпер Александр Меньшиков, он же — Лигалайз. Вместе они исполнили новую этническую композицию под названием "Балкана мама".

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Кстати, это трио еще 28 января представило видеоклип на композицию "Balkana Mama". По сюжету, три страны, участвовавшие в создании трека, представлены в виде трех комнат, в каждой из которых происходит свое действие. В какой-то момент границы между комнатами стираются, объединяя всех участников в зажигательном танце.

В клипе снялись сами участники Zdob si Zdub, популярная румынская исполнительница Loredana и российский рэпер Лигалайз. Видео сняли в Бухаресте за один день.