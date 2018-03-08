Участник "Ты супер" Максим Гнатюк поздравил женщин с 8 Марта

Участник международного детского музыкального конкурса "Ты супер" Максим Гнатюк из Молдовы поздравил женщин с 8 Марта в эфире радио Sputnik в Москве.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Участники международного детского вокального конкурса "Ты супер!" поздравили женщин c 8 Марта в прямом эфире радио Sputnik.

Максим Гнатюк из Молдовы (Бельцы), Артем Семенов из Латвии, Вера Ярошик из Белоруссии и Мехрона Гайбуллоева из Таджикистана приехали в радиостудию для того, чтобы пожелать всем женщинам счастья, добра и удачи в этот светлый праздничный день.

"Поздравляю с 8 Марта дорогих женщин. Хочу пожелать им сил в их нелегком труде и как можно больше внимания со стороны мужчин!", — обратился ко всем женщинам мира, а в частности к представительницам прекрасного пола своего города и страны Максим Гнатюк.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.

Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

Старт нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" >>>

Восемнадцатилетний житель Бельц Максим Гнатюк прошел в следующий тур второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik.

Для своего выступления участник из Молдовы выбрал сложную композицию на итальянском языке "Il mondo".

Все члены жюри поддержали участника, нажав "зеленую кнопку" >>>