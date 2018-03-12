Моцарт и джазовые импровизации: музыканты из России выступили в Молдове

Пианист Александр Маслов и дирижер Игорь Вербицкий из России выступили в Кишиневе в рамках фестиваля "Мэрцишор".

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Концерт российских музыкантов Александра Маслова и Игоря Вербицкого вместе с оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича состоялся в Кишиневе.

Творческая встреча, организованная в рамках международного фестиваля "Мэрцишор" Посольством России в Молдове и представительством Россотрудничества, приурочена к Международному женскому дню.

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Александр Маслов — выпускник и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, классический и джазовый музыкант, автор труда по теории джазовой импровизации. Игорь Вербицкий — первый дирижер Воронежской филармонии.

© Sputnik/ Николай Костыркин Концерт российских музыкантов Александра Маслова и Игоря Вербицкого в Кишиневе

В программу выступления были включены произведения Моцарта — увертюра оперы "Похищение из сераля", фрагменты 23-го концерта для фортепиано и оркестра и др.

В заключении первого отделения концерта Александр Маслов исполнил джазовую импровизацию на тему произведения Чайковского.

В зачитанном со сцены обращении к женщинам в честь 8 Марта посол России в Молдове Фарит Мухаметшин отметил:

"Примите мои сердечные поздравления с поистине весенним праздником — Международным женским днём!

Во все века Женщина оставалась символом любви, душевной нежности и теплоты, принося в мир радость, гармонию и спокойствие. Во многом благодаря женской мудрости и терпению, стойкости и оптимизму продолжается род человеческий на земле.

От всей души желаю Вам душевной теплоты, заботы близких и семейного счастья. Пусть сбудутся все Ваши надежды и мечты!".