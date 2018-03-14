Михаю Долгану, основателю группы "Норок", исполнилось бы 76 лет

Чем знаменит в Молдове и за ее пределами Михай Долган, человек, благодаря которому была создана группа "Норок".

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Знаменитому молдавскому советскому композитору и исполнителю Михаюй Долгану исполнилось бы в среду 76 лет.

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Михай Долган родился в селе Владимирешть Сынжерейского района. Долган — основатель ВИА "Норок" ("Счастье"), созданного в 1967 году. На самом деле, "Норок" по праву может считаться молдавским "Битлз". Песни коллектива ушли в народ практически сразу после первого их исполнения. Среди хитов "Норока" — De ce plîng chitarele ("О чем плачут гитары"), Cîntă un artist ("Поет артист"), "Скажи, зачем и почему", Primavara ("Весна"), "Васильковое лето", "Братец Петре"(Badița Petre), "Иоане, Иоане" и др. Они вошли в сокровищницу отечественной и зарубежной эстрады. Сегодня на хиты "Норока" появляются каверы и ремейки.

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Тем не менее судьба у ансамбля оказалась незавидной. Несмотря на то, что из "Норока" вышли звезды молдавской эстрады (Ион Суручану, Штефан Петраке, Александр Казаку, Лидия Ботезату, Валентин Гога, Анатол Бивол, Ливиу Штирбу, Ион Алдя-Теодорович, Георге Цопа, Валерий Гэинэ, Юрий Садовник, Анатоли Нямцу, Валентин Горгос), прославившие республику на весь мир, в начале 70-х группа впала в немилость у партийных бюрократов.

Михаю Долгану с коллективом пришлось работать в "чужих" филармониях под разными названиями.

В 1970 году группа выступала на международном фестивале "Братиславская лира", гле получила приз зрительских симпатий за песню "De ce, de ce". Затем коллектив отправился на Украину в турне, оттуда — с гастролями оп Южной Америке.

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Почти 10 лет музыканты не выходили на сцену как "Норок". Вернувшись в Молдавию, они взяли себе название "Контемпоранул" ("Современник") и выступали под этим брендом до середины 80-х, завоевывая любовь публики и покоряя вершины хит-парадов.

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К сожалению, весной 2008-го маэстро Михая Долгана не стало.

Его дело продолжили супруга Лидия Ботезату, сын Раду, гитарист-виртуоз Ливиу Штирбу, братья Казаку. Музыканты возродили легендарный ансамбль, сняли клип, выпустили и переиздали альбомы.

"Норок" в Молдове по праву мог бы стать достоянием республики. Как, например, "Песняры" в Белоруссии. Но… разве это вопрос государственной важности у нас?..