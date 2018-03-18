Молдавский "след" Олега Табакова

Второй муж матери Олега Табакова был выходцем из Румынии, работавшем на советскую разведку.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. После того, как Sputnik рассказал о том, что связывает с молдавской землей народного артиста СССР Олега Табакова, в редакцию стали приходить письма с сообщениями от читателей о том, что в роду знаменитого актера есть и "румынский след". © Sputnik. Самые запоминающиеся роли Олега Табакова в кино

Прежде мы писали о том, что дед Табакова по материнской линии, Андрей Пионтковский, дворянин польского происхождения, землевладелец и зернопроизводитель, похоронен в Балте, в то время — столице Молдавской Автономной Советской Социалистической республики >>>

Сверив прочитанные письма с информацией биографических источников, мы приводим здесь эти сведения.

Известно, что дочь Пионтковского, будущая мать артиста, Мария Андреевна была рентгенологом, а в годы Великой Отечественной войны служила терапевтом в военном госпитале. До брака с Павлом Кондратьевичем Табаковым, отцом актера, Мария Андреевна уже дважды была замужем. Первый ее супруг — Андрей Березовский, чью фамилию она также некоторое время носила, покончил жизнь самоубийством в припадке ревности.

Памяти любимого артиста: Олег Табаков в жизни, на сцене и в кино >>>

Мария Андреевна вышла замуж во второй раз за Гуго Гольдштерна, выходца из Румынии, врача, заместителя народного комиссара (вице-министр — ред.) здравоохранения МАССР.

Гольдштерн также был советским разведчиком, работал в очень непростые годы — в Европу запускал свои когти монстр нацизма.

Гуго Гольдштерн погиб в 1933 году при исполнении служебных обязанностей. От брака Марии Андреевны и Гуго Юльевича родилась дочь Мирра.