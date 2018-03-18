Балканский хит Zdob si Zdub, Лореданы и Лигалайза разрывает хит-парады

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Балканский хит молдавской рок-группы Zdob si Zdub, румынской певицы Лореданы и российского рэп-исполнителя Лигалайза "Balkana Mama" попал на вторую строчку в хит-параде российского телерадиоканала "Страна ФМ". Интернациональное трио ранее побывало в гостях у Ивана Урганта. Музыканты взорвали зал зажигательными ритмами, энергичным роком с балканскими мотивами.

Кстати, это трио еще 28 января представило видеоклип на композицию "Balkana Mama". По сюжету, три страны, участвовавшие в создании трека, представлены в виде трех комнат, в каждой из которых происходит свое действие. В какой-то момент границы между комнатами стираются, объединяя всех участников в зажигательном танце. Песня стала своеобразным мостом дружбы между странами.

В клипе снялись сами участники Zdob si Zdub, популярная румынская исполнительница Лоредана (Loredana) и российский рэпер Лигалайз. Видео сняли в Бухаресте за один день.