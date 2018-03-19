В Кишиневе в музей зазывают голой грудью

Каковы пределы рекламного месседжа, и стоит ли ограничивать это явление в принципе - "откровения" в маршрутках Кишинева.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik, Нику Гончар. Ситуация, преисполненная двоякости и парадокса, произошла в Кишиневе с одним из горожан.

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Если верить публикации в Facebook, в одной из столичных маршруток этот мужчина увидел весьма необычную, но до глубины души возмутившую его рекламу.

Назначение постера, о котором идет речь, привлечь внимание пассажиров к выставке средневековых орудий пыток в Национальном музее истории. Выставка работает в Кишиневе вот уже девять дней и продлится до 31 мая. В нее включены точные копии известных нам по книгам и фильмам орудий пыток инквизиции, в том числе и железная дева, ведьмины весы и т.д. Чаще всего подобные средства применяли для пыток женщин, объявленных ведьмами. Этими приспособлениями у людей выбивали признания в несовершенных злодеяниях, чтобы затем, добившись нужных слов, отправить осужденных на смерть.

На постере в маршрутке, о котором идет речь, помещена средневековая гравюра с изображением сцены пытки обнаженной женщины. Палач льет ей в глотку воду через воронку, а писарь, смотря на жестокое действо, готов записывать каждое слово, что вылетит из уст несчастной.

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Кишиневца, сфотографировавшего этот постер, возмутило, что подобные изображения, размещенные в общественных местах, могут увидеть и дети, что негативно скажется на их психике.

Однако можно ли трактовать этот факт столь однозначно? Ведь в наше время любая средневековая гравюра — это произведение искусства, что бы ни было на ней изображено. Да и выставка орудий пыток, согласно озвученному для прессы замыслу организаторов, — не что иное, как попытка предостеречь общество от повторения изуверств прошлых эпох.

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