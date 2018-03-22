История гагаузов - как она есть

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Вторая передача из запланированного цикла информационно-просветительских передач рамках проекта Sputnik.Знания об этносах нашей страны посвящена гагаузам.
Гагаузы — народ, проживающий преимущественно в странах Северо-Западного Причерноморья. В составе Молдовы существует автономное территориальное образование Гагаузия.
Председатель гагаузской общины Республики Молдова Николай ТЕРЗИ расскажет об исторических корнях гагаузов, о знаменитых представителях гагаузского народа, о современных вызовах.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.