История гагаузов - как она есть

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Силвия Раду предупредила о новых отставках Исполняющая обязанности мэра молдавской столицы объявила, что некоторые чиновники могут лишиться своих должностей. 182

Президент Молдовы обратился к гражданам республики Молдавский лидер еще раз обозначил свою позицию по поводу планов унионистов и подтвердил, что готов сформировать Национальный фронт в защиту государственности. 605