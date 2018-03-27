Театр Молдовы – искусство и подвиг

В Международный день театра лучшие представители этого искусства в Молдове рассказали корреспонденту Sputnik о своих творческих планах, успехах и проблемах, с которыми сталкиваются актеры в нашей стране.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik, Николай Костыркин. Международный день театра, ежегодно отмечаемый 27 марта, можно назвать для Молдовы особенной датой. В нашей стране живут и развиваются две знаменитые театральные школы — русская и европейская. Вместе они наполняют глубоким смыслом и ценностью искусства представляемые на сценах Молдовы постановки национальных и зарубежных авторов.

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Константин Харет, директор Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова, народный артист Молдовы, считает русскую театральную школу самой сильной в мире.

"Русская театральная школа — лучшая, и это ни для кого среди актеров и режиссеров мира не секрет. Даже в Голливуде, в среде, казалось бы, далекой от европейских корней искусства, актеры работают по методике Михаила Чехова, русского и американского артиста и педагога", — отметил Харет в беседе с корреспондентом Sputnik.

По его словам, профессия актера требует полного погружения. Заканчивается репетиция, и артисты расходятся по своим делам, но те из них, кто наиболее предан своей профессии, продолжают работать над ролью, думать над ней, мысленно повторять текст, прокручивать в голове мизансцены, а главное — глубинный смысл и творческое прочтение данного произведения.

"Дома, на улице, в транспорте — везде артист остается артистом и продолжает трудиться над ролью. Мне даже рассказывали случай, когда один кишиневский актер так ушел в работу над ролью, что, находясь в общественном транспорте, шевелил губами, жестикулировал. Оказалось, что он повторял текст героя, в образе которого собирался вскоре выйти на сцену", — рассказал Харет.

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Каждая рабочая неделя театра Чехова наполнена яркими спектаклями по произведениям классиков и современных авторов из Молдовы и других стран. С успехом на этой прославленной сцене идут постановки известных в стране и далеко за ее пределами режиссеров. Здесь нужно назвать постановки народного артиста Молдовы Иосифа Шаца — "Забыть Герострата" Горина, "Время любви и ненависти" Иешуа Соболя, "Выстрел в спину" Володина и, конечно же, бессмертный гоголевский "Ревизор". Прочтение режиссером материала, за который он берется, удивляет своей глубиной и искренностью. Здесь нет полумер, а присутствуют лишь необходимые цвета и оттенки палитры человеческой жизни. Например, Хлестаков в постановке "Ревизора" не тот заурядный, но весьма сообразительный прохвост, каким мы привыкли воспринимать его в школе.

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"Хлестаков в моем спектакле примеряет дьявольские рожки! Конечно, он не совсем дьявол, но безусловно является фигурой бесовской, энергия которого способна приводить в движение человеческие массы и менять порядок вещей маленького городка и целой страны. В мире лукавых, вороватых и лицемерных чиновников, с их перевернутыми представлениями о долге, порядочности, добре, любви, дружбе, семье, Хлестаков вырастает в зловещую фигуру, управляющую происходящим", — рассказал Иосиф Шац корреспонденту Sputnik.

С аншлагами шел некогда в театре Чехова спектакль другого известного режиссера Виктора Казаченко "Каренины. Паутина лжи". Оригинальное, но с сохранением всех канонов, прочтение романа Льва Толстого начинается уже с названия — "Паутина лжи". Это слова из монолога Анны Карениной. Это та паутина, в которой все герои произведения запутались.

И причина возникновения этих трагических пут — условности, которые люди сами себе создают. Так люди "работают", "дружат", создают семью. Не это ли происходит и сегодня?

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Спектакли театра Чехова идут не только в родных стенах, но и "путешествуют" по Молдове и даже за рубежом. Большой успех в других странах не так давно имела постановка "Бесприданницы" российского режиссера Натальи Индейкиной с участием "чеховцев". Но, увы, из-за невысоких заработков актерские коллективы нашей страны лишены притока свежей крови — молодых, талантливых, по-хорошему амбициозных выпускников. Многие из них уезжают за рубеж в поисках лучшей жизни или просто временного, но более высокого, чем на родине, заработка.

К сожалению, театр не в силах диктовать политику окладов своих сотрудников. Но, чтобы сделать все от него зависящее для привлечения молодых артистов, руководство театра Чехова решило в скором времени открыть в своих стенах студию для начинающих артистов. Это — по-настоящему нужное и поистине благородное начинание.

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Работа с талантливой молодежью стала смыслом всей жизни другого, не менее известного мастера — Юрия Хармелина, директора Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз", кавалера Ордена республики. В апреле 2018 года театр отметит свое 40-летие целой серией юбилейных спектаклей.

— Будет несколько спектаклей. Эту серию откроет наша абсолютная премьера спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети". Нас в этом начинании поддержало Посольство Германии, где обрадовались, что в Молдове будут ставить немецкого автора. 20 апреля мы покажем эту постановку в Национальном театре имени Михая Эминеску", — рассказал Хармелин корреспонденту Sputnik.

- Юрий Аркадьевич, 40 лет для театра в наших реалиях — это довольно большой промежуток времени. Как Вы считаете, чего театру "С улицы Роз" удалось за это время достичь в первую очередь?

— Во-первых, мы постепенно превратились из драмкружка, коих всегда было и остается много, в государственный молодежный театр, второй в нашей стране, работающий на русском языке. При нас работает театральный лицей — уникальное учебное заведение, единственное в мире, где детям школьного возраста преподают основные учебные и театральные дисциплины.

В Славянском университете действует театральный факультет, в котором преподавание ведется в тех же стенах, где размещены наши театр и театральный лицей. Лучших выпускников мы берем в нашу труппу. Многие делают успешную карьеру за рубежом.

За эти 40 лет мы гастролировали во многих странах мира, география наших выступлений сродни кругосветным путешествиям — все страны бывшего Союза, Восточная Европа, Северная Европа, Швейцария, Италия, даже далекая Монголия. Много ездим и по Молдове, даем спектакли как на правом, так и на левом берегу Днестра. Свою востребованность театр ощущает постоянно.

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