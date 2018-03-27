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Спектакль Выстрел в спину

Спектакль Иосифа Шаца получил премию года

© Photo: Иосиф Шац
Культура
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Спектакль Иосифа Шаца "Выстрел в спину" получил премию года в рамках "Гала премий Союза театральных деятелей Молдовы".

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Спектакль "Выстрел в спину" режиссера, народного артиста Молдовы Иосифа Шаца получил премию за лучшее пластическое, хореографическое решение.

"Эти премии каждый год вручает Союз театральных деятелей Молдовы (СТДМ). Церемония "Гала премий СТДМ" приурочена ко Всемирному дню театра. Оцениваются все спектакли, шедшие в Молдове в течение минувшего года", — сообщил Шац корреспонденту Sputnik.

По его словам, премия была вручена хореографам, принявшим участие в постановке спектакля "Выстрел в спину", Юлиану Караушу и Марьяне Дроздовой.

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О спектакле выстрел в спину Sputnik писал неоднократно.

Илья Шац
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Проникаясь сутью происходящего, невозможно не осмыслять самые простые идеи и принципы, которые заложены в содержании пьесы. Режиссер верен утверждению Фридриха Ницше "Когда произносим азбучные истины, правда состоит в том, что они не перестают быть ИСТИНАМИ!". Философия бытия, экзистенциальный выбор человека, вот что становится предметом исследования в режиссерских работах Шаца", — пишет советник агентства Sputnik Молдова Маргарита Цвик >>>

"Спектаклем "Выстрел в спину" режиссер Иосиф Шац на все сто процентов выполняет главную задачу театра — через временное открывать зрителям вечное, ту данность, которая нелицеприятна и отталкивает. Но это наша жизнь, а, значит, нам суждено воспринимать ее такой, какая она есть. Ведь, как сказал кто-то из великих, победить возможно, только признав сперва свое поражение", — считает корреспондент Sputnik Молдова Николай Костыркин >>>

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Теги:
Выстрел в спину, хореография, спектакль, премия, театр, Государственный русский драматический театр имени Антона Чехова, Иосиф Шац, Молдова, Кишинев
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