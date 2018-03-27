Спектакль Иосифа Шаца получил премию года

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Спектакль "Выстрел в спину" режиссера, народного артиста Молдовы Иосифа Шаца получил премию за лучшее пластическое, хореографическое решение.

"Эти премии каждый год вручает Союз театральных деятелей Молдовы (СТДМ). Церемония "Гала премий СТДМ" приурочена ко Всемирному дню театра. Оцениваются все спектакли, шедшие в Молдове в течение минувшего года", — сообщил Шац корреспонденту Sputnik.

По его словам, премия была вручена хореографам, принявшим участие в постановке спектакля "Выстрел в спину", Юлиану Караушу и Марьяне Дроздовой.

Илья Шац: мы отдали театр на откуп развлечениям >>>

О спектакле выстрел в спину Sputnik писал неоднократно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Илья Шац о коммерческом театре: как совместить полезное с приятным

"Проникаясь сутью происходящего, невозможно не осмыслять самые простые идеи и принципы, которые заложены в содержании пьесы. Режиссер верен утверждению Фридриха Ницше "Когда произносим азбучные истины, правда состоит в том, что они не перестают быть ИСТИНАМИ!". Философия бытия, экзистенциальный выбор человека, вот что становится предметом исследования в режиссерских работах Шаца", — пишет советник агентства Sputnik Молдова Маргарита Цвик >>>

"Спектаклем "Выстрел в спину" режиссер Иосиф Шац на все сто процентов выполняет главную задачу театра — через временное открывать зрителям вечное, ту данность, которая нелицеприятна и отталкивает. Но это наша жизнь, а, значит, нам суждено воспринимать ее такой, какая она есть. Ведь, как сказал кто-то из великих, победить возможно, только признав сперва свое поражение", — считает корреспондент Sputnik Молдова Николай Костыркин >>>