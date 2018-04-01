15:13 01 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Кадр из клипа на песню Иринопольский блюз

Забытые подмостки Кишинева: театр "Данко" - храм души

© Photo: Евгений Привалов
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Легенды старого Кишинева (132)
119 0 0

О театре "Данко" в Кишиневе не помнят те, кому 20-25 лет, однако это, если не целая эпоха, то уж точно большой пласт культуры нашего города.

Александр Кожухарь, специально для Sputnik Молдова

Конечно, этот текст лучше "прозвучал" бы в недавно отпразднованный на весь мир День театра. Но он опубликован именно сегодня потому, что автор материала известный шоумен, артист театра и цирка, многолетний сотрудник молдавского телеканала NIT Александр Кожухарь, был в то время на гастролях, ибо День театра — не повод для актера делать себе выходной.

Итак, представляем вашему вниманию экскурс в не столь далекую по времени историю Кишинева, а именно, в прошлое одного из некогда культовых его мест, театра "Данко", в котором служил автор этого материала.

Здание Харлампиевского храма в Кишиневе в годы, когда там размещался театр Данко
© Photo: архив Александра Кожухаря
Здание Харлампиевского храма в Кишиневе в годы, когда там размещался театр "Данко"

Театр — Храм! Храм души! И когда в конце 70-х театр "Данко" получил свой храм, радости у артистов и горожан не было предела. О, как кишиневцы любили этот театр! Здесь, именно здесь был единственный источник правды, которого так не хватало всем нам. И люди шли, люди бежали сюда, за два квартала "стреляли" лишний билетик…

Кадр из клипа на песню Иринопольский блюз
© Photo: Евгений Привалов
Песни Кишинева – улица Иринопольская, отмытая от имени фашиста

Да, это был настоящий Храм и в переносном, и в прямом смысле. Ибо театр "Данко" действительно находился в помещении Харлампиевской церкви, которую в 1977 году восстановили и хотели было передать клубу "Кому за 30". Но управление треста "Монолитстрой", на балансе которого находилось это здание, счел правильным передать его во владение той самой Мельпомены.

Омертвевшие души — живые мертвее мертвых >>>

Шли годы. Горожане по-прежнему следили за репертуаром театра. Но не жаловали труппу чиновники от управления культурой. Всё им не так было и не этак. Дошло до того, что коллектив отправил (под большим секретом) своего человека с письмом в приемную Брежнева (а позже уже и к Андропову), прося защиты от местных сатрапов. Много, очень много перетерпел "Данко".

Юрий Аркадьевич Хармелин
facebook.com/Iurii.Harmelin
Юрий Хармелин – о 10-м "Молдфесте", 40-летии театра "С улицы Роз" и пути к выздоровлению

С приходом нового режиссера в конце 80-х театр поменял имя на Театр-лаборатория БОСХ. Новый режиссер, новые спектакли, но проблемы старые. И вот в 1990 году появляется в Молдове должность — министр культуры и культов. Нигде в мире такого никогда не было. Вот тут-то всё и началось.

Гоголь по-хармелински: мертвые души — персонажи нашей жизни >>>

Министр этот как бы и за культуру, и за культы. Он как бы за культы, но и за культуру. А когда "как бы" — везде, то на деле — нигде, никому и никак. Задал я тогда вопрос художественному руководителю театра Владимиру Шишову, что он думает о министре, занимающем эту парадоксальную должность.

— Ничего. Не знаю такого!

Кишиневский цирк
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Судьба Кишиневского цирка: кому достанется главная арена страны

Этот вопрос я задал и священнику, отцу Виталию.

— Точка зрения церкви — нельзя культуру приравнивать к культам. Министр культов… в чем его суть? Поздравлять нас к Рождеству и Пасхе?
Вот и выходит, что нужен он был для того, чтобы перенесли памятник (по его инициативе) Штефану Великому на 18 метров ближе к проезжей части. Безусловно, это было по-хорошему символично для старожилов Кишинева и для историков — монумент занял свое изначальное место. Но от чиновников всегда ждали решений, важных, в первую очередь, для людей.

"Время любви и ненависти" — наша общая память и боль >>>

В общем, занавес опустился, актеры вышли на последний поклон и разошлись кто куда, ибо дома у них уже не было. Потому что их дом, их театр, одно из любимых мест театралов Молдовы, все-таки, забрали.

В театре Чехова – время любить и ненавидеть
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В театре Чехова – время любить и ненавидеть

На улице Александру чел Бун стоит здание. Когда-то в нем квартировал Дом актера. Славное, уютное помещение с залом, гардеробом, фойе. Сколько раз Владимир Шишов просил, умолял отдать его под театр. Но нет! Овощной магазин на тот момент был важнее и нужнее. И арбузы заполнили фойе и зрительный зал Дома актера. Нынче там, какое-то кафе.

Выстрел в спину или откуда мы родом >>>

Находящиеся у власти, при культуре, всегда гордятся своими достижениями в этой области. Так зачем же "знамя культуры", которое необходимо нести высоко, разрывают на портянки, заплатки и просто?! "Мы либо с Богом, либо с дьяволом. А человеческое-то — посередине", — вспомнилась фраза из классики. Вот и получило человечество задачу, — куда идти? И вот тут-то и нужно было пробудить в себе Человека.

Тема:
Легенды старого Кишинева (132)

По теме

Илья Шац: мы отдали театр на откуп развлечениям
Илья Шац о коммерческом театре: как совместить полезное с приятным
"Примадонны" в театре Чехова: бойтесь своих желаний
Спектакль "Выстрел в спину" – взгляд глубоко в себя
Теги:
актеры, сцена, театр, театр "Данко", Александр Кожухарь, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Машина скорой помощи в Харькове. Архивное фото
    Разборка по-харьковски

    В результате автоматной перестрелки у одного из ресторанов в Харькове убит азербайджанец и ранен гражданин Грузии.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китайская неделя моды: красота на грани фола
Китайский шеф-повар разделывает мясо на воздушном шарике с завязанными глазами
Китайский шеф-повар разделывает мясо на воздушном шарике
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться