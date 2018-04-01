Забытые подмостки Кишинева: театр "Данко" - храм души

О театре "Данко" в Кишиневе не помнят те, кому 20-25 лет, однако это, если не целая эпоха, то уж точно большой пласт культуры нашего города.

Александр Кожухарь, специально для Sputnik Молдова

Конечно, этот текст лучше "прозвучал" бы в недавно отпразднованный на весь мир День театра. Но он опубликован именно сегодня потому, что автор материала известный шоумен, артист театра и цирка, многолетний сотрудник молдавского телеканала NIT Александр Кожухарь, был в то время на гастролях, ибо День театра — не повод для актера делать себе выходной.

Итак, представляем вашему вниманию экскурс в не столь далекую по времени историю Кишинева, а именно, в прошлое одного из некогда культовых его мест, театра "Данко", в котором служил автор этого материала.

© Photo: архив Александра Кожухаря Здание Харлампиевского храма в Кишиневе в годы, когда там размещался театр "Данко"

Театр — Храм! Храм души! И когда в конце 70-х театр "Данко" получил свой храм, радости у артистов и горожан не было предела. О, как кишиневцы любили этот театр! Здесь, именно здесь был единственный источник правды, которого так не хватало всем нам. И люди шли, люди бежали сюда, за два квартала "стреляли" лишний билетик…

Да, это был настоящий Храм и в переносном, и в прямом смысле. Ибо театр "Данко" действительно находился в помещении Харлампиевской церкви, которую в 1977 году восстановили и хотели было передать клубу "Кому за 30". Но управление треста "Монолитстрой", на балансе которого находилось это здание, счел правильным передать его во владение той самой Мельпомены.

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Шли годы. Горожане по-прежнему следили за репертуаром театра. Но не жаловали труппу чиновники от управления культурой. Всё им не так было и не этак. Дошло до того, что коллектив отправил (под большим секретом) своего человека с письмом в приемную Брежнева (а позже уже и к Андропову), прося защиты от местных сатрапов. Много, очень много перетерпел "Данко".

С приходом нового режиссера в конце 80-х театр поменял имя на Театр-лаборатория БОСХ. Новый режиссер, новые спектакли, но проблемы старые. И вот в 1990 году появляется в Молдове должность — министр культуры и культов. Нигде в мире такого никогда не было. Вот тут-то всё и началось.

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Министр этот как бы и за культуру, и за культы. Он как бы за культы, но и за культуру. А когда "как бы" — везде, то на деле — нигде, никому и никак. Задал я тогда вопрос художественному руководителю театра Владимиру Шишову, что он думает о министре, занимающем эту парадоксальную должность.

— Ничего. Не знаю такого!

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Этот вопрос я задал и священнику, отцу Виталию.

— Точка зрения церкви — нельзя культуру приравнивать к культам. Министр культов… в чем его суть? Поздравлять нас к Рождеству и Пасхе?

Вот и выходит, что нужен он был для того, чтобы перенесли памятник (по его инициативе) Штефану Великому на 18 метров ближе к проезжей части. Безусловно, это было по-хорошему символично для старожилов Кишинева и для историков — монумент занял свое изначальное место. Но от чиновников всегда ждали решений, важных, в первую очередь, для людей.

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В общем, занавес опустился, актеры вышли на последний поклон и разошлись кто куда, ибо дома у них уже не было. Потому что их дом, их театр, одно из любимых мест театралов Молдовы, все-таки, забрали.

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На улице Александру чел Бун стоит здание. Когда-то в нем квартировал Дом актера. Славное, уютное помещение с залом, гардеробом, фойе. Сколько раз Владимир Шишов просил, умолял отдать его под театр. Но нет! Овощной магазин на тот момент был важнее и нужнее. И арбузы заполнили фойе и зрительный зал Дома актера. Нынче там, какое-то кафе.

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Находящиеся у власти, при культуре, всегда гордятся своими достижениями в этой области. Так зачем же "знамя культуры", которое необходимо нести высоко, разрывают на портянки, заплатки и просто?! "Мы либо с Богом, либо с дьяволом. А человеческое-то — посередине", — вспомнилась фраза из классики. Вот и получило человечество задачу, — куда идти? И вот тут-то и нужно было пробудить в себе Человека.