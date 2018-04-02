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Тирасполь, архивное фото

Участники "Посольства мастерства" исполнят в Тирасполе юбилейные концерты

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Культура
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В Тирасполе снова выступают российские исполнители-участники проекта "Посольства мира", который проводится Санкт-Петербургским Домом музыки совместно с представительством Россотрудничества в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Российские музыканты-участники проекта "Посольства мастерства" в очередной раз дадут концерт в Тирасполе. На сей раз перед приднестровской публикой выступят Аделина Тазиева (флейта) и Андрей Телков (фортепиано). Их концерт состоится 12 апреля — в день освобождения Тирасполя от фашистских захватчиков.

"К нам всегда в рамках этого проекта приезжают молодые музыканты из России, которые уже стали известны не только на своей родине, но и за ее пределами. Все они — победители престижных музыкальных конкурсов. И нынешний артисты не исключение", — рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина.

Аделина Тазиева, начиная с 20 лет, становилась победительницей международных конкурсов, проходивших в различных городах России. Андрей Телков уже в 15 лет стал обладателем специального приза (в составе трио) на Международном конкурсе струнных камерных ансамблей им. Хеннена (Нидерланды) и после проявил себя ярко также на других международных музыкальных форумах. 

Играет симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Россия снова подарит "Посольство мастерства" Молдове

Концерт российских музыкантов состоится 12 апреля в большом зале Дворца Республики. Аделина Тазиева совместно с Приднестровским государственным оркестром исполнит увертюру Моцарта к опере "Дон Жуан" и его Второй концерт для флейты. А Андрей Телков сыграет Второй фортепианный концерт Сен-Санса. Оба концертных сочинений знаменитых авторов в этом году отмечают юбилеи: концерт Моцарта — 240 лет со дня создания, концерт Сен-Санса — 150 лет.

По словам Мишиной, нынешний концерт — один из череды выступлений российских музыкантов, которые ожидают приднестровскую публику в течение года. Но это далеко и не первый приезд в Приднестровье участников проекта "Посольства мастерства".

Как писал ранее Sputnik, на сцене Дворца Республики в мае прошлого года выступили лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского скрипач Павел Милюков и пианист Сергей Редькин. Буквально через месяц в Тирасполе уже давали концерт лауреаты престижных международных конкурсов Федор Амосов (виолончель) и Андрей Дубов (фортепиано), проведя также мастер-класс для студентов Приднестровского института искусств.

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В ноябре 2017 года ко Дню народного единства в Тирасполе концерт дали Роман Маркелов (саксофон) и Алексей Сычев (фортепиано). А в конце февраля 2018 года на сцене Дворца Республики в Тирасполе выступили лауреаты международных конкурсов — скрипач Леонид Железный и пианист Алексей Мельников.

Проект "Посольства мастерства" организуется на протяжении шести лет Санкт-Петербургским Домом музыки совместно с представительством Россотрудничества во многих странах мира, а в Приднестровье, начиная с 2017 года.

Санкт-Петербургский Дом музыки — учреждение министерства культуры РФ, созданное в 2006 году с целью подготовки молодых российских музыкантов к международным конкурсам и фестивалям.

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Теги:
российские музыканты, Посольство мастерства, Приднестровье, Культура и искусство
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