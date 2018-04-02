Страстная неделя – предания, традиции и табу

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Пасху предваряет начавшаяся в понедельник, второго апреля, Страстная неделя или Страстная седмица. Она же Святая неделя, она же Белая неделя. Каждый из ее семи дней имеет особое значение в контексте религиозных обрядов и значения веры христиан в воскрешение Иисуса Христа.

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Понедельник, второе апреля

Согласно Новому завету, в этот день, Великий понедельник, Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное. После проклятия дерево тут же засохло. Считается, что это чудо имеет такую мораль: каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным. При чем здесь дерево, в Евангелие не уточняется.

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В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить. Запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты, кое-кто даже обходится без еды и воды в принципе. Нельзя петь и танцевать.

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Вторник, третье апреля

Принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды, выбирают скатерть, которой накроют праздничный стол, и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу. Разрешается есть горячую пищу, но без растительного масла. Покупают продукты для пасхального стола. День поучений.

Среда, четвертое апреля

В этот день, согласно Евангелие, Иуда предал Христа. Заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся. Принято употреблять еду без масла.

Четверг, пятое апреля

В народе этот день известен как Чистый четверг. Встают обычно очень рано, купаются, моются, так как считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год. Начинают готовить куличи. Принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.

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Детям покупают обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды.

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Пятница, шестое апреля

Страстная пятница — самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать и слушать музыку. В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи. Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница — плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении. По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу.

Суббота, седьмое апреля

Этот день считается днем покоя. В субботу вспоминают о захоронении Иисуса, а также о Его победе над смертью в аду и вхождении в рай. Заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину. Вечером проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом. В субботу заканчивается Большой пост.

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