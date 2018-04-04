Николай Гибу - выздороветь и продолжить работу

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Что такое найти человека, оказавшегося, в практически любой большой больнице нашего города, — тема для отдельной публикации. И не время думать об этом, когда тебе нужно попасть в палату к Николаю Гибу, знаменитому в Молдове режиссеру, сценаристу и публицисту, доброму другу редакции Sputnik.

© Sputnik / Miroslav Rotari СМИ: известный молдавский режиссер пережил клиническую смерть

Во вторник коллеги из дружественного нам СМИ сообщили, что Гибу попал в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) с инфарктом, а несколькими днями позже пережил клиническую смерть! К счастью, теперь здоровье Николая Трофимовича вне опасности.

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В среду утром я уже был в БСМП. Гибу перевели из реанимации в отделение внутренних заболеваний. Он находится в полном сознании, передвигается медленно, но уже самостоятельно. Правда, пока что разговаривает с некоторым затруднением после перенесенного, как он сам выразился, ада.

— Мне стало плохо ночью. Я дозвонился до соседа, потом до Игоря (сын Николая Трофимовича, кинорежиссер, актер, клипмейкер Игорь Чирков-Гибу), — рассказывает Николай Гибу. На табуретке у его кровати стоит угощение — плацинды, соки, печенье — навестить регулярно приходят сын и племянница.

Во время нашего разговора раздается звонок от шеф-редактора. Он передает Николаю Трофимовичу огромный привет "от всех наших". На заднем плане звучат голоса коллег. Гибу, слыша это, радостно улыбается.

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Мысли знаменитого киномастера занимает одно — желание поскорее поправиться, встать на ноги, чтобы продолжить работу.

— Я пишу Энциклопедию о Придунавье, в которую войдут статьи о жизни известных уроженцев нашего региона, деятелях культуры, науки и иных сфер Молдовы, Румынии и других стран. Многих из них я знаю и знал лично. Это не только мои земляки (сам я из Измаила), но и мои добрые друзья. Работы очень много, поэтому надо основательно подлечиться.

Из этических соображений мы не будем публиковать сделанные сегодня фотографии Николая Трофимовича, так как его нынешнее состояние, по нашему мнению, пока не предполагает визуального афиширования.

Редакция Sputnik Молдова от всей души желает Николаю Гибу скорейшего выздоровления и снова, как и прежде, ждет его в гости на познавательные беседы в радиоэфире и интересные выступления на видеомостах.

А вот как знаменитый режиссер размышляет о времени невежества. Смотрите видеозапись разговора в эфире радиостудии Sputnik.

О подробностях состояния здоровья нашего друга и единомышленника, киномастера Николая Гибу мы будем сообщать посетителям сайта с завидным постоянством.