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Народный артист России Филипп Киркоров поздравил группу DoReDoS

Киркоров и DoReDoS заставили ведущих российского радио танцевать хору

© Photo: Insatgram / fkirkorov
Культура
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (460)
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Артисты пришли поздравить российскую радиостанцию с 25-летним юбилеем и заставили танцевать всю студию под песню "My lucky day". Смотрите на видео, как это было.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Народный артист России Филипп Киркоров и молдавская группа DoReDoS в четверг поздравили "Авторадио" с 25-летием. Исполнители стали последними гостями девятичасового марафона в прямом эфире.

DoReDoS представят Молдову на Евровидении с песней "My lucky day", которую написал Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом.

"Мне повезло. В этом году мою песню исполняет замечательный коллектив, с которым мы познакомились на "Новой волне". Ребята тогда зажгли и влюбили в себя весь зал. Если то же самое произойдет на "Евровидении", большей награды для себя мы не желаем", — признался Киркоров.

А когда в студии зазвучали первые аккорды песни DoReDoS, Филипп Киркоров, Марина Джундиет, Сергей Мыца и Евгений Андриянов спровоцировали ведущих и всех гостей на танец – молдавскую хору.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. 

Группа DoReDoS представит Молдову на Евровидении-2018 в Лиссабоне
© Sputnik / Yana Zaharova /
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Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая. 

В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония (все в первой половине), а также Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (460)

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Теги:
хора, танец, юбилей, песня, праздник, Авторадио, DoReDos, Сергей Мыца, Евгений Андриянов, Марина Джундиет, Филипп Киркоров, Молдова
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