"Душа Кишинева", или Как рок-музыка остается с человеком

Лидеру легендарной кишиневской рок-группы "Ракетобиль" Андрею Заноге - 45! Это про него тоже сказано: "Сильные падают - но поднимаются, проигрывают - но не сдаются, сражаются и побеждают..."

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik, Иван Бурзум. Музыкант Андрей Занога уже давно живет и работает в Москве. Но до сих пор в молдавской столице его имя на слуху у многих.

Душа Кишинева" — так говорили о "Ракетобиле". Того самого Кишинева, каким его помнят романтики 90-х.

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Группа была создана почти 30 лет назад школьными друзьями. Об этом факте музыканты всегда говорили скромно: "История группы… Обычная, в общем-то. Собрались. Решили поиграть. Вот, играем…"

Любопытно, что название не имело никакого отношения к транспортному средству. Слово "пришло" к молодым музыкантам из дискоспектакля Владимира Высоцкого:"Алиса в стране чудес". Была там фраза:

"Смотри, Биль летит! Это не Биль. А что, ракета? Это ракета-Биль…"

В Молдове коллектив выступал на немногочисленных площадках с 1991 до 2001 годы. За десять лет группа по-настоящему стала культовой. "Время дождей", "Доктора", "Город" стали не только "визитными карточками" ансамбля, но и гимнами кишиневцев 90-х. В хорошем смысле "девяностых" — в которых жили последние романтики, не смирившиеся с новыми "понятиями" и беспределом гопников. Впрочем, эта тема отдельного разговора. А сейчас о Заноге.

В 2002 году лидер "Ракетобиля" переехал в Москву, работал звукорежиссером в студии, монтировщиком декораций, осветителем в Московском государственном областном театре кукол. Спустя шесть лет в Златоглавой Андрей собрал новую команду — "Заводная птица", большая часть песен которой была из репертуара "Ракетобиля".

Группа записывает альбомы, гастролирует по России и ближнему зарубежью. Но такого ошеломительного успеха как в Кишиневе, к сожалению, не добилась.

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Творчество "Птицы" стало чужим, потому что качественная музыка, тексты со смыслом, романтика — оказались непопулярными в век "кайфового "музла".

А песни у Заноги разные по стилю, по настроению, по ощущению. Жаль, что современному шоу-бизнесу нужно только "музло". Поэтому сейчас у Андрея никакой рок-активности нет.

Но к 45 годам он стал театральным композитором. Пишет музыку для детских спектаклей — и не только. Например, на театральных подмостках России идет философская постановка "Превращение" по мотивам одноименной новеллы Франца Кафки (режиссер Александр Борок).

Спектакль-то кукольный, но история, в которую попадают главные герои, поучительна для многих взрослых, особенно для тех, кто хочет изменить этот мир "под себя". И на протяжении всего действия играет музыка Андрея Заноги. И это не просто музыкальное сопровождение, а еще один главный герой пьесы…

Таких героев у Заноги более 30 — по количеству спектаклей.