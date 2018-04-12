Олег Газманов даст концерт в Кишиневе накануне Дня Победы

Выступление знаменитого российского певца приурочено к празднованию 73-летия Победы над фашизмом.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Популярный эстрадный певец Олег Газманов выступит в Кишиневе восьмого мая в преддверии празднования Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

Информацию о концерте Газманова, утвержденную среди других мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы на заседании Национального координационного комитета "Победа", опубликовал в соцсетях член НКК "Победа" Борис Шаповалов.

"Первое большое мероприятие уже состоялось 12 апреля на знаменитом Шерпенском плацдарме. 12 апреля — день освобождения Тирасполя и день, когда советскими войсками были захвачены Шерпенский, Варницкий и Кицканский плацдармы на правом берегу Днестра", — написал Шаповалов.

По его словам, к 9 Мая пройдёт несколько десятков мероприятий, посвящённых годовщине Победы над фашизмом.

Наиболее массовые и резонансные из них:

© Sputnik / Miroslav Rotari Мемориал "Вечность": в Молдове умеют строить, но не везде

- 6 мая — перезахоронение останков советских воинов на Шерпенском плацдарме;

- 8 — 9 мая — выставка боевой техники времён Великой Отечественной войны на центральной площади;

- 9 мая — шествие "Бессмертного полка" из центра Кишинёва на мемориал "Вечность";

- 9 мая — концерт мастеров молдавской эстрады на центральной площади Кишинёва и праздничный салют.

"К 9 мая планируется провести текущий ремонт на мемориале "Вечность", а к 24 августа, Дню освобождения Кишинёва — капитальный ремонт мемориала", — написал Шаповалов >>>