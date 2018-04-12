Алексей Васильев - "Сказ о Молдавии"

Выставку работа художника Алексей Васильева можно посетить в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В Кишиневе состоялась презентация альбома работ известного в Молдове и России художника Алексея Васильева (1907-1975).

Издание подготовлено по инициативе и силами Посольства России в Молдове и лично супруги посла — Наили Мухаметшиной. Альбом репродукций предваряет вступительная статья Посла России, в которой отмечено: "Российская сторона всегда поддерживала и впредь будет способствовать сохранению культурного наследия для грядущих поколений".

Картина Алексея Васильева © Sputnik / Nicu Goncear

Картина Алексея Васильева © Sputnik / Nicu Goncear

Картина Алексея Васильева © Sputnik / Nicu Goncear

Картина Алексея Васильева © Sputnik / Nicu Goncear

Картина Алексея Васильева © Sputnik / Nicu Goncear

Картина Алексея Васильева © Sputnik / Nicu Goncear

Картина Алексея Васильева © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 7 © Sputnik / Nicu Goncear Картина Алексея Васильева

Презентация состоялась в Российском центре науки и культуры в Молдове. Ее гостями стали в большинстве своем художники и студенты факультетов и колледжей изобразительных искусств.

© Sputnik / Nicu Goncear Презентация альбома репродукций картин Алексея Васильева

Также в эти дни в РЦНК проходит выставка картин Васильева.

Алексей Васильев родился в Самарканде, с 1945 года был председателем Союза советских художников Молдавии. Жил и работал в Китае, Египте, Крыму. Большую часть жизни провел в Молдове, жил в Кишиневе. Возглавлял Кишиневское художественное училище имени Ильи Репина.

Более 60 работ Васильева находятся в Национальном музее искусств Молдовы, а картина "Сказ о Молдавии" — в Третьяковской галерее.

"Мы поддерживаем контакты с сыном Алексея Васильева, Ярославом. Он неоднократно приглашал представителей Посольства России к себе домой, показывал картины своего отца. Видя, с каким трепетом он относится к этому наследию, как усердно пытается его сохранить, мы решили издать такой альбом", — рассказала корреспонденту Sputnik Наиля Мухаметшина.

По ее словам, память о личности такого масштаба, как Васильев, должна быть воплощена во многих направлениях.

"Более того, мы знаем сколь много он сделал для развития изобразительного искусства Молдовы. Выход альбома приурочен к 110-летию со дня рождения Алексея Васильева", — добавила Мухаметшина.

Сын художника, Ярослав Алексеевич Васильев, живет в Москве, но приезжает в Кишинев довольно часто — по семейным делам и чтобы снова прийти на могилу отца, похороненного на Армянском кладбище. В ходе презентации альбома Ярослав Васильев подарил Национальному музею искусств Молдовы три картины своего родителя, а также свой портрет работы известного молдавского художника Эмиля Килдеску.

"Буду рад, если эти картины займут место в фондах и на экспозициях музея", — подчеркнул Васильев.

Вечер продолжился выступлением трио студентов Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Под звуки классической музыки гости РЦНК знакомились с полотнами художника и получили на память буклет и альбом репродукций Алексея Васильева с автографом его сына.