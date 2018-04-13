В 64 все только начинается: рок-н-ролл жил, жив и никуда не денется

Иван Бурзум, для Sputnik

Итак, доказано временем: эту музыку не задушишь, не убьешь. А еще можно, перефразируя знаменитое изречение, утверждать: есть у рок-н-ролла начало, нет у рок-н-ролла конца.

Сегодня "вечно молодой музыке" исполняется 64 года, и это совсем ничего, например, по сравнению с джазом, которому через две недели стукнет 108, а он еще ого-го как "зажигает" публику! Так что рок жив и в 21 веке. И никуда он от нас не денется. Или это мы (кому сегодня 80, 64, 50, 40, 30 и даже 17 лет) никуда не денемся от него.

"Душа Кишинева", или Как рок-музыка остается с человеком>>>

А началось все в понедельник 12 апреля 1954 года за океаном. В США в этот день музыкант Билл Хейли записал старую песню "Rock Around The Clock", которую сочинили и "забыли" его соотечественники Макс Фридман и Джеймс Майерс. На следующий день трек попал в радиоэфир, и всё "закрутилось-завертелось"(примерно так можно перевести выражение rock-and-roll, а еще лучше — "качайся и катись" — прим. авт).

Кроме Билла Хейли, основателями "рок-н-ролла" считаются Бадди Холли, ди-джей радио Алан Фрид по прозвищу Moon Dog, и много других известных и анонимных музыкантов.

Чем запомнился Элвис, кроме рок-н-ролла>>>

Любопытно, что новую музыку власти Америки поначалу приняли в штыки. Сколько тогда было статей в прессе и заявлений политиков, что, мол, рок-н-ролл придумали в СССР, считая его происками коммунистов! А в самом СССР считали, что рок-н-ролл — изобретение "загнивающего Запада", основная задача которого растлить советскую молодежь. Ведь вся история популярной музыки, так или иначе, была замешана на сексе. А о сексе в СССР громко не говорили.

Вот как звучал первый "гимн молодежи" середины 50-х. Бил Хейлли и его "Кометы" навсегда вписали рок-н-ролл в историю человечества.

Тем не менее, в СССР сумели сексуальную энергию рок-н-ролла направить в нужное русло. Например, легендарный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева превратил его в настоящее искусство.

Развитие рок-н-ролла было стремительным, однако, он также довольно быстро сбавил популярность: Литл Ричард оставил поп-музыку уже в 1957 году, два года спустя после своего первого успеха; Элвис Пресли был призван в армию на два года и по возвращении был больше занят эстрадными песнями; Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер погибли, разбившись на самолёте Beechcraft Bonanza в феврале 1959 года; Чак Берри был приговорён к тюремному заключению.

Раритетное видео: молдавская рок-музыка на заре Перестройки>>>

Рок-н-ролл хоронили часто, но "он, подлец, помирать не захотел" (строчка из песни группы DDT- прим авт.). Поэтому нет-нет, да и попадал на экраны ТВ. А какие люди его исполняли (правда, под видом твиста, но это не самое страшное, потому что, например,"Rock Around The Clock" на первых пластинках вообще значился "фокстротом")!

Вот песня "Королева красоты" в исполнении Муслима Магомаева. Кто скажет, что это не рок-н-ролл? Да, это очень медленный "рок-н-ролл", но ведь ритмический рисунок тот же.

В середине 80-х рок-н-ролл в СССР вылез из подвалов вместе с андеграундными группами. По большому счету именно благодаря ему многие коллективы стали мега-популярны. Их даже стали показывать по Центральному телевидению.

Молдавский рок: рождение легенды 70-90-х

В Молдове, рок появился в середине 60-х благодаря ВИА "Норок" и лично Михаю Долгану. Несмотря на то, что этот ансамбль "зародился" в Кишиневской филармонии, по духу коллектив, который собрал Долган, был рокерским. Группа образовалась в 1967 году. После своего успеха на фестивале "Bratislavskaia lira" в 1970 году "Норок" стали первыми рок-музыкантами Молдовы, которые участвовали во многочисленных турне. Однако группа была расформирована, и ее участники в период 1971-1975 годах играли в различных музыкальных коллективах Украины и России.

Юрие Садовник

Пожалуй, он первый, кто совместил образ молдавского гайдука с рок-балладами.

Учился на режиссерском факультете Института искусств. Садовник был одним из вокалистов группы "Норок". Позже основал свою группу "Legenda". Заслуги: кавалер "Гражданского Ордена" (Ordinul Civic), обладатель медали Михая Еминеску, заслуженный артист Молдовы.

"Модест"

В то время, когда на радиостанциях и ТВ "крутились" песни "Норок" и "Контемпоранул", молодежь 80-х "уходит в подвалы". Появляются андеграундные команды. Началом карьеры группы "Модест" является 1982 год, когда она еще называлась "Ступени" и исполняла песни на стихи Арсения Тарковского. В 1986 году коллектив получает премию Ленинградского рок-фестиваля, а в 1989 году участвует в фестивале советской рок-музыки в восточном Берлине. "Ступени" были первой и единственной молдавской рок-группой, которая попала в энциклопедию "Рок в СССР", составленную известными музыкальным критиком Артемием Троицким.

"Модест" отличался оригинальным стилем, практический не используя клавишные инструменты. Они их заменяли струнными, что придавало группе уникальное и очень интересное звучание. Сейчас "Модест" слушают больше немецкие поклонники, чем отечественные — музыканты живут и творят в Германии. Но корреспонденты Sputnik вытащили их из этой "сытой" страны и привезли в Кишинев. Получилась откровенная беседа. А еще — настоящий акустический концерт. Увидеть и послушать это выступление можно здесь>>>>

O'Chad

Уникальная команда не только в Молдове, но и, пожалуй, в мире. Они называли себя "Пост-экзотический оркестр уходящего за бугор танца с предварительной сменой смещения уровней достоверности по принципу О´CHAD". Радует то, что продолжают творить…

Группа "Кристобаль Хунта"

Была основана в Кишиневе в 1990 году. За время существования написано множество песен в разных жанрах, странах, городах, студиях, составах, настроениях… В период с 1990-1992 годов записаны магнитоальбомы "Варфоломеевские Вечера", "Щучьи Головы", "Озеро Убитой Мною Акулы", "Николай Нидворай и Точка". Студийные Альбомы "Кристо и С", 1992 год, "Солнца Паром", 1998 год. В настоящее время группа существует как виртуальный проект в силу проживания участников в разных странах.

Валерий Гаина

Лидер культовый советской рок группы "Круиз", неоднократно признанный лучшим гитаристом СССР в 80-х годах. Пластинка "Круиз-1" продалась тиражом в 12 миллионов. Это был неимоверный успех для советской музыки. После распада "Круиз" Валерий Гаина эмигрировал в США, где играл в многочисленных проектах в различных стилях от техно-фанка до металла.

Также в круг его знакомых входят Том Морелло, гитарист известных групп, "Rage against the Machine" и "Audioslave", музыканты группы "Tool" и многие другие. В настоящие время Валерий пишет инструментальную музыку, а также выступает с проектом "Gaina". Кстати, выступление "Круиза" в "золотом" составе — Валерий Гаина, Федор Васильев и Сергей Ефимов- состоялось летом в 2016-м на фестивале "Ария-Фест", в честь 25-летия "металлического" альбома группы "Ария>>>

Cuibul

Группа "Cuibul" (Гнездо) была образована Игорем Дынгой в Кишиневе в 1991 году. Наиболее активно "Cuibul" выступал с концертами в самом раннем периоде творчества с 1991 по 1995 годы, и в период выхода альбома "Помидор" с 1998 по 2001 год. Позже Игорь Дынга стал директором группы "Здоб ши Здуб".

Ракетобиль

Одна из самых легендарных и любимых рок-команд кишиневцев 90-х годов. Группа принимала участие практически во всех крупных фестивалях, проводившихся в Кишиневе и других городах Молдовы в 1995-2002 гг. "Ракетобиль" Участвовал в нескольких фестивалях памяти Ганькевича в Одессе. Сольная концертная деятельность на площадках и в клубах Кишинева, Москвы, Киева. Альбомы — "Время дождей" 1994 года, записан в Москве. "Город" 1998 года записан в Кишиневе. Лидер группы Андрей Занога ныне живет в Москве.

"Здоб ши Здуб"

Считается, что с "Ракетобилем" закончилась "интеллектуальная эпоха" молдавского рока. В середине 90-х началось "рубилово" и хард-корр. И вот среди всякого "фарша" появляется новый продукт — "Zdob si Zdub". В их музыке сочетаются брутальный хардкор и молдавский фольклор. Эта харизматичная группа оставляет глубокие следы в истории рок-музыки Молдовы. Группа была основана в 1994 году в городке Страшены.

Alternosfera

Первое выступление группы было в 1999 году в Кишиневе. Сейчас команда выступает часто в Румынии. Некоторые поклонники утверждают, что звучание гитары в их песнях похоже на звучание в Nirvana.

OFFERTORIUM

Первый концерт этой "симфо-готической" группы состоялся 18 октября 1999 года. Вся концептуальная программа группы была основана на средневековых легендах и приданиях о Тристане и Изольде.

ЧАИР

Настоящий хард-рок. Острый и вкусный, как гагаузская кухня. Группа исследует возможность вживления гагаузского этноса в структуру рока. Победители I Национального рок-фестиваля в Кишиневе. Композиции "Реквием: дождь" жюри аплодировало стоя.

The Flying Postmen

Кишиневские битники. Группа родилась тоже в 90-х. Ребята носили трехпуговичные пиджаки, обожали The Beatles, и мечтали уехать в Ливерпуль. В нулевых их мечта сбылась. Несколько "почтальонов" сколотили новый "бэнд" в Туманном Альбионе и играют там добротный брит-поп…

Ну, и, конечно, невозможно представить "молдавский рок" без группы "Вид Сбоку"…

… "Аленький цветочекъ". К сожалению, у последней команды не сохранились видео в Интернете. Но подробно об этой и других замечательных группах мы рассказали в программе Fa-Diez.

В этой подборке представлены лучшие команды 70-90-х годов прошлого века. Кто-то из них покоряет рок-олимп и в наши дни (например, Zdob si Zdub, Валерий Гаина, "Альтерносфера"), а кто-то остался в истории. Но "рок-н-ролл" как образ жизни продолжается и в XXI веке. На сцены выходят новые команды. Подробно о них мы расскажем в нашей специальной рубрике "Поющая Молдова">>>.