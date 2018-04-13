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Книги

Библиотека Ломоносова получила в дар книги от Посольства России в Молдове

© Sputnik / Nicu Goncear
Культура
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До конца года столичной библиотеке имени Ломоносова будут переданы в дар до 1000 книг из России.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Посольство России в Молдове вручило в дар кишиневской библиотеке имени Михаила Ломоносова 200 изданий книг современной и классической литературы.

Библиотека получила художественные, научные и публицистические книги авторов России и других стран.

"Библиотека Ломоноса готовится к своему 70-летию. И мы вместе с представительством Россотрудничества будем ей помогать, направляя из московских фондов и библиотек новые издания книг самых разных направлений и жанров. Летом и осенью будут переданы новые партии книг", — отметил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

По его словам, Посольство России старается помочь новыми литературными, научными и специальными изданиями библиотекам и учебным заведениям по всей Молдове.

"Я убежден, что, несмотря на современные технологические тенденции и увлечения молодежи, только чтение литературы ставит ум человека, как говорится, на место. Накопление опыта и впечатлений начинается с книги. Когда человек читает, он переосмысливает, создает в своем сознании некий "фоторяд", как бы воспроизводя события произведения", — подчеркнул Мухаметшин.

Также глава российской дипмиссии сообщил, что в скором времени в дар библиотеке будут переданы компьютеры и еще около тысячи книг.

Директор библиотеки имени Ломоносова Маргарита Щелчкова поблагодарила Посольство России за оказываемую поддержку.

"Посольство оказало нам неоценимую услугу, собрав и передав эти книги, которыми поделились библиотечные фонды Москвы и, возможно, частные лица. По крайней мере, я знаю, что среди этих томов — книги, переданные нашим земляком, ныне проживающим в России, историком и издателем Сергеем Эрлихом. Всего здесь 186 книг и около 20 экземпляров российских периодических изданий, где, кстати, вышли и произведения русских писателей Молдовы", — рассказал Щелчкова.

Председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдова Олеся Рудягина напомнила о том, что Посольство России в РМ неоднократно помогало библиотекам и школам нашей страны книгами.

"На смену друг другу приходят новые носители информации, но лучшим, чем книга, даром нынешнему и будущим поколениям не сможет стать ничто иное. Уверена, что, раз посол России сказал, что в библиотеке будут компьютеры и доступ к базам данных лучших библиотек РФ, то, значит, так и будет", — сказала Рудягина.

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Теги:
дар, книги, библиотека имени Ломоносова, Посольство России в Молдове, Маргарита Щелчкова, Олеся Рудягина, Фарит Мухаметшин, Молдова, Россия, Кишинев, Общество
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