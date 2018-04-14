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Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik

Молдова вместе со всем миром напишет "Тотальный диктант"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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В Молдове "Тотальный диктант" напишут не только в Кишиневе, но и в других городах.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В субботу все, кто желает испытать себя на степень грамотности письменной русской речи, будут писать "Тотальный диктант". Это — ежегодная акция, проводимая, в том числе, и в Молдове.

Главный координатор проекта Тотальный диктант по Москве Мария Ровинская
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В Кишиневе "Тотальный диктант" будут писать в Российском центре науки и культуры и в Русском центре Молдавского государственного университета. Начало — в 14.00. Для участия необходима предварительная регистрация.

В Бельцах, где также будут писать диктант, в преддверии акции кафедра славистики провела научный семинар, на котором был проанализирован роман автора "Тотального диктанта — 2018" Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза".

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Диктант напишут также и в Бендерах, Вулканештах, Григориополе, Дубоссарах, Комрате, Рыбнице, Тирасполе и Чадыр-Лунге.

А с этого года действует новшество — онлайн-диктант >>>

На следующий день после написания диктанта на странице totaldict.ru в личном кабинете каждый сможет увидеть свою оценку и количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок.

В 2017 году в Молдове около 900 человек написали "Тотальный диктант", из которых почти 10% — на "отлично".

"Тотальный диктант" примут около 3000 площадок по всему миру.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

"Тотальный диктант" — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции- фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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Теги:
Тотальный диктант, Молдова
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