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Старый Кишинев осенью, ул. М. Еминеску

Испанцы увидят Кишинев и всю Молдову глазами наших художников

© Photo : Антонина Грищук
Культура
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Молдавские художники впервые за время суверенного статуса Республики Молдова представили в Испании свое живописное видение нашей страны. Корреспонденту Sputnik они рассказали, что же они увидели.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Молдавские художники Антонина и Виталий Грищук представили свои работы в культурном центре Эдуардо Уркуло в Мадриде (Испания). Выставка посвящена Молдове, демонстрирует ее городские и сельские пейзажи. Вспомнив о первой встрече с художниками почти 20-летней давности и знакомству с их работами, когда они впервые стали рисовать старый Кишинев, корреспондент Sputnik решил сравнить их прежние картины молдавской столицы с новыми.

Сердце мое — Молдова

Выставка Антонины и Виталия Грищуков — первая в истории независимости республики, когда молдавские художники демонстрируют свое искусство на испанской земле. Организует выездную выставку посольство Республики Молдова в Королевстве Испании.

Название экспозиции "Сердце мое — Молдова" отражает желание художников поделиться с испанцами своим пониманием и ощущением красоты родной земли, рассказать, в чем ее особенность, ценность и уникальность.

Художники многие годы пишут Молдову. Но несмотря на многолетний опыт и багаж созданных за это время работ, мастера решили описать испанцам сегодняшнюю Молдову, создать картину нынешнего дня, того, что они заметили важного для себя в новом 2018 году, оживив свои воспоминания и обновив свои художественные наблюдения — молдавских ландшафтов и городских пейзажей.

В партнерстве в жизни и в творчестве

Антонина и Виталий всегда работали в партнерстве. Супруги в жизни, они — соратники и единомышленники в изобразительном искусстве. Их обоих всегда интересовал родной край, Кишинев, хотя каждый из них создавал свой облик родины в своем оригинальном стиле. Вместе с тем их работы были всегда неуловимо похожи. Будто мысли, чувства, переживаемые в обычной семейной жизни, общие интересы и очевидно взгляды в основных вопросах переносились в творческое единение. И будто этот общий человеческий настрой, выражающейся в восприятии жизни, воплотился в один источник вдохновения.

И всегда персональные выставки они проводят вместе — одну персоналку, как называют художники индивидуальную экспозицию, на двоих. И при этом внутри нее у каждого своя персональная выставка. На сей раз они также не изменили себе.

Дома, как и люди, живут и умирают

В нынешнюю персональную экспозицию на двоих вошло около 70 картин, и большая часть из них создана за эти несколько месяцев 2018 года. Получилась целая новая коллекция, которую первыми увидят в Испании, и уже позже на родине, в Молдове.

"Мы показываем нашу страну в картинах, которые изображают Старый Кишинев, пейзажи молдавских сел, цветы, жизнь людей. Это живопись и графика, выполненные в масле, акварели, пером и тушью", — отмечают художники.

Как рассказали Антонина и Виталий, совсем недавно они прошлись по тем местам Кишинева, которые живописали прежде, и обратили внимание на то, как изменился город.

Синагога на улице Александри в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Штефэницэ: 60% старинной архитектуры Кишинева под угрозой

"Мы с трудом нашли некоторые здания. Многие старые постройки остались на месте, но выглядят уже по-другому. Часть из них отреставрировано и не всегда в соответствии со стилем тех лет, когда они были построены, — где-то снята уникальная лепнина, где-то оригинальные окна замены на пластиковые. А некоторые уже ушли, их больше не существует. Но ведь как и мы живем и умираем, также и дома", — отметил Виталий.

Между тем, художники считают, что изменение облика города — естественный процесс, как бы печально это ни было, ведь время проходит, меняя человека и то, что его окружает. И они представляют важным для себя запечатлеть то, что видят сейчас и то, что их вдохновляет на творчество для истории, при этом с позитивного ракурса.

"Мы много лет и продуктивно работаем над темами старого Кишинева, молдавского села и очень серьезно относимся к продвижению нашей страны за границей. Мы видим и знаем, сколько в мире творится плохого, но мы пытаемся во всем искать красоту и радоваться красивому. Надо жить позитивно. Ведь надежда необходима, иначе зачем мы мучаемся", — раскрывает философию творческой пары Антонина.

Дорога к дому
© Photo : Антонина Грищук
Дорога к дому

Особые краски Кишинева

Этот позитивный настрой действительно отражается в их творчестве. Помнится, лет 20 назад, когда Антонина и Виталий впервые представили коллекцию картин Старого города Кишинева, вызвало удивление то, каким же ярким он выглядит в их работах. Будто в их глазах он преображается, приобретая особые краски.

Старый Кишинев. Лето
© Photo : Виталий Грищук
"Старый Кишинев. Лето"

Вспоминается также и то, как они объясняли тогда необычность цветного оформления по сравнению с подчас тусклыми домиками в реальности. Так солнечные свет подал, или вот такое чудесное утро было, говорили они мне тогда. Но вполне очевидно, что не только особые преломления света, которые художники подмечали, придавали старым домам такое свечение, но и позитивное природное естество самих художников, их светлый и добрый взгляд на любимый город преображали его в их картинах и добавляли ему столько сочности и красок.

Старый Кишинев. Дом Херца
© Photo : Виталий Грищук
Старый Кишинев. Дом Херца

С ностальгией и с надеждой

И на сей раз, несмотря на всю мрачность положения с разрушением старинных уголков Кишинева, художники выходят на старые улочки города и рисуют его по-своему, в очередной раз ярким, красивым. И подспудно понимаешь, что ворота рядом с домиком скорее всего покрылись ржавчиной, но на картинах мастеров они более мягкого рыже-коричневого оттенка, будто перекликаются с кронами и ветвями деревьев, которые также являются неотъемлемой частью облика старого Кишинева. Похоже, они, воссоздавая силуэты и оригинальную лепку кишиневских домиков, приносят в картину свое нежное и трогательное отношение к оставшимся осколкам любимого Кишинева, с душевной теплотой и любовью претворяя в картинах свое лучшее, можно даже сказать ностальгическое, ощущение города со стремлением увидеть то, каким он был и каким должен стать.

Нет, испанцы не увидят исключительно документально достоверного Кишинева и Молдовы, они узнают то, что живет и еще пока осталось в стране прекрасного от уютного и теплого края под названием Молдова, от того благополучного и солнечного имиджа, благодаря которому в прежние времена считалось счастьем получить возможность жить на молдавской земле. Возможно, восхитившись и воодушевившись картинами наших художников, приехав сюда, испанцы увидят его по-своему и, может, в не столь печальном свете, как сами кишиневцы, болеющие за постепенное смывание архитектурной истории города.

Выставка "Сердце мое — Молдова" будет представлена в культурном центре Эдуардо Уркуло в Мадриде до 29 апреля. Это не первое сотрудничество Антонины и Виталия Грищук с посольским представительством нашего государства в другой стране. Художники не раз выставляли свои работы на персональных выставках в Израиле.

  • Монах
    Монах
    © Photo : Антонина Грищук
  • Уборка винограда
    Уборка винограда
    © Photo : Виталий Грищук
  • Старый Кишинев. Кафедральный собор и колокольня зимой
    Старый Кишинев. Кафедральный собор и колокольня зимой
    © Photo : Виталий Грищук
  • Зима
    Зима
    © Photo : Антонина Грищук
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© Photo : Антонина Грищук
Монах

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Теги:
Антонина и Виталий Грищук, Испания, Молдова, Кишинев, Культура и искусство
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