Что с собой сделала Ксения Дели: поклонники обсуждают новое фото модели

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Пасхальные праздники в Молдове закончились и в социальных сетях снова забурлила жизнь. Звезды эстрады, актеры и прочие знаменитости разместили в своих аккаунтах свежие снимки.

Не стала исключением и молдавская модель Ксения Дели. Девушка порадовала своих поклонников новым фото. Манекенщица сфотографировалась в платье с глубоким декольте.

"Вы очень смелая", — написали пользователи сосцсетей под опубликованным снимком.

Мужчины отметили, что у Ксении милая улыбка, но обратили они внимание, что у модели появились более округлые формы. Девушки лаконично написали: "красотуля".

Это снимок Ксения разместила сейчас.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 16 Апр 2018 в 9:16 PDT

А этот модель опубликовала в сентябре 2017-года.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 15 Сен 2017 в 10:20 PDT

Ксения Дели стала моделью в 18 лет. Сейчас она работает с агентством Elite Model Management в Калифорнии и Флориде. В 2012 году Ксения появилась на обложке Playboy. В 2015 году она снялась в клипе Джастина Бибера. В июне 2016 года вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа. Недавно Ксения Дели принимала участие в очередном выпуске шоу "Секретный миллионер" в Краснодаре.