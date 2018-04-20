Светлана Тома в Кишиневе: Хармелину – здоровья, театру – новый дом

Светлана Тома пожелала Юрию Хармелину и его театру наконец-то, после 40 лет скитаний по различным помещениям и площадкам, обрести свой собственный дом.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Знаменитая актриса, народная артистка Молдовы, заслуженная артистка России Светлана Тома стала гостьей состоявшегося в пятницу в Кишиневе торжественного открытия фестиваля, посвященного 40-летию Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз".

"Я покорена работой Хармелина, его коллектива. То, что я знаю о театре, подробности его становления, творчества, это очень интересно и захватывающе. Хочу пожелать Юрию Аркадьевичу здоровья, а также того, чтобы они наконец-то обрели свой дом. Хармелин — герой: создать на пустом месте театр, его выпестовать, сохранить, создать столько спектаклей, знаменитых во многих странах мира, — это не каждому под силу. Я в восхищении!", — рассказала Тома в беседе с корреспондентом Sputnik.

Он пожелала Юрию Хармелину и его коллективу осуществления всех творческих замыслов.

Светлана Тома прославилась на весь Советский Союз и за его пределами благодаря фильму Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". Она снялась в таких картинах, как "Лэутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова", "Благочестивая Марта" и десятках других кинокартин советских и российских режиссером.

Актриса Светлана Тома в роли Рады в фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". © Sputnik / Тимофеев

Актриса Светлана Тома в роли Рады в эпизоде из фильма Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". © Sputnik / Тимофеев

Светлана Тома (слева) и Григорий Григориу (справа) в фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". © Sputnik / РИА Новости 1 / 3 © Sputnik / Тимофеев Актриса Светлана Тома в роли Рады в фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо".

В субботу на сцене Национальной филармонии состоится абсолютная для Молдовы премьера — спектакль Юрия Хармелина и театра "С улицы Роз" по пьесе Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети". Смотрите кадры с репетиций, афишу юбилейной программы и афишу спектакля.