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Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз

Миллион леев выделят на строительство здания театра "С улицы Роз"

© Photo : театр "С улицы Роз", пресс-служба
Культура
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Благотворительный фонд "Din suflet" выделит миллион леев на продолжение строительства здания театра "С улицы Роз".

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что выделит миллион леев на продолжение работ по возведению здания Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз".

Это заявление глава государства сделал в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича на торжественном открытии фестиваля, посвященного 40-летию театра "С улицы Роз".

"Мои коллеги этого не знали, это будет сюрпризом. Я принял решение с благотворительным фондом "Din suflet" выделить один миллион леев на решение проблемы театра "С улицы Роз"", — сообщил Додон.

Он выразил надежду, что "это предложение будет поддержано и другими".

"Мы надеялись, что в этом году будут направлены деньги из госбюджета. Если нет, то, думаю, что после осени мы найдем средства. Пусть этот миллион леев будет первым вкладом, чтобы решить вопрос со зданием театра. Вы достойны этого!", — сказал Додон, обратившись со сцены к худруку театра Юрию Хармелину и его коллегам.

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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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С момента своего создания театр, носящий ныне название "С улицы Роз", размещался в зданиях различных учебных учреждений, но до сих пор, вот уже 40 лет, не имеет собственного дома, своей сцены. На данный момент артисты репетируют и играют в помещениях Кишиневского театрального лицея, габариты которого неимоверно малы для полноценного театра.

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Восемь лет назад на столичной улице Куза Водэ (бывшая улица Бельского) было начато строительство здания театра "С улицы Роз", но вскоре, практически на завершающем этапе, работы прекратились из-за отсутствия финансирования со стороны государства.

В конце 2017 года на открытии фестиваля Молдфест.Рампа.Ру Игорь Додон заявил, что "здание у театра будет".

В рамках фестиваля, посвященного своему 40-летию, театр "С улицы Роз" представит спектакли "Мамаша Кураж и ее дети" по Бертольду Брехту, "Пеппи Длинныйчулок" по Астрид Линдгрен, "Незнайка и его друзья" и "Незнайка-путешественник" по Николаю Носову.

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Теги:
фонд, здание, строительство, театр "С улицы Роз", Юрий Хармелин, Игорь Додон, Молдова, Кишинев
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